Опубликованы составы команд на матч УПЛ Колос – Ворскла
Поединок 27-го тура чемпионата Украины начнется в 15:30
4 мая в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги состоится противостояние между командами «Колос» и «Ворскла».
Принимать поединок будет стадион «Колос» в Ковалевке.
В этом сезоне команды встречались в 12-м туре УПЛ. Тогда на арене в Полтаве гости из Ковалевки оформили минимальную победу – 0:1.
Перед стартовым свисток главные тренеры обоих клубов опубликовали составы на игру. Матч начнется в 15:30.
Напомним, что «Колос» в турнирной таблице занимает 10-е место, имея в активе 28 очков. А вот «Ворскла» расположилась на 13-й позиции (24 пункта).
Стартовые составы команд на матч «Колос» – «Ворскла»
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