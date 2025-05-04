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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 14:39 | Обновлено 04 мая 2025, 14:43
121
0

Опубликованы составы команд на матч УПЛ Колос – Ворскла

Поединок 27-го тура чемпионата Украины начнется в 15:30

04 мая 2025, 14:39 | Обновлено 04 мая 2025, 14:43
121
0
Опубликованы составы команд на матч УПЛ Колос – Ворскла
ФК Ворскла

4 мая в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги состоится противостояние между командами «Колос» и «Ворскла».

Принимать поединок будет стадион «Колос» в Ковалевке.

В этом сезоне команды встречались в 12-м туре УПЛ. Тогда на арене в Полтаве гости из Ковалевки оформили минимальную победу – 0:1.

Перед стартовым свисток главные тренеры обоих клубов опубликовали составы на игру. Матч начнется в 15:30.

Напомним, что «Колос» в турнирной таблице занимает 10-е место, имея в активе 28 очков. А вот «Ворскла» расположилась на 13-й позиции (24 пункта).

Стартовые составы команд на матч «Колос» – «Ворскла»

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Колос Ковалевка Колос - Ворскла стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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