Опубликованы составы команд на матч УПЛ Колос – Ворскла

4 мая в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги состоится противостояние между командами «Колос» и «Ворскла».

Принимать поединок будет стадион «Колос» в Ковалевке.

В этом сезоне команды встречались в 12-м туре УПЛ. Тогда на арене в Полтаве гости из Ковалевки оформили минимальную победу – 0:1.

Перед стартовым свисток главные тренеры обоих клубов опубликовали составы на игру. Матч начнется в 15:30.

Напомним, что «Колос» в турнирной таблице занимает 10-е место, имея в активе 28 очков. А вот «Ворскла» расположилась на 13-й позиции (24 пункта).

Стартовые составы команд на матч «Колос» – «Ворскла»