Гирасси повторил рекорд Бундеслиги с двумя разными командами

В матче 32-го тура германской Бундеслиги Боруссия Дортмунд победила дома Вольфсбург со счетом 4:0.

За Боруссию дублем отличился Серу Гирасси.

29-летний гвинейский форвард стал лишь вторым игроком в истории Бундеслиги, забившим 19+ голов в двух сезонах подряд за разные команды:

28 – 2023/24, Штутгарт

19 – 2024/25, Боруссия Дортмунд

Первым таким игроком был Тимо Конецка: