Германия04 мая 2025, 13:03 |
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Гирасси повторил рекорд Бундеслиги с двумя разными командами
Гвинейский форвард Боруссии повторил достижение 60-летней давности
04 мая 2025, 13:03 |
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В матче 32-го тура германской Бундеслиги Боруссия Дортмунд победила дома Вольфсбург со счетом 4:0.
За Боруссию дублем отличился Серу Гирасси.
29-летний гвинейский форвард стал лишь вторым игроком в истории Бундеслиги, забившим 19+ голов в двух сезонах подряд за разные команды:
- 28 – 2023/24, Штутгарт
- 19 – 2024/25, Боруссия Дортмунд
Первым таким игроком был Тимо Конецка:
- 22 – 1964/65, Боруссия Дортмунд
- 26 – 1965/66, Мюнхен-1860
Bro is unstoppable. 🔥 pic.twitter.com/s8dlOF7Qcm— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 3, 2025
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