Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гирасси повторил рекорд Бундеслиги с двумя разными командами
Германия
04 мая 2025, 13:03 |
223
0

Гирасси повторил рекорд Бундеслиги с двумя разными командами

Гвинейский форвард Боруссии повторил достижение 60-летней давности

04 мая 2025, 13:03 |
223
0
Гирасси повторил рекорд Бундеслиги с двумя разными командами
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

В матче 32-го тура германской Бундеслиги Боруссия Дортмунд победила дома Вольфсбург со счетом 4:0.

За Боруссию дублем отличился Серу Гирасси.

29-летний гвинейский форвард стал лишь вторым игроком в истории Бундеслиги, забившим 19+ голов в двух сезонах подряд за разные команды:

  • 28 – 2023/24, Штутгарт
  • 19 – 2024/25, Боруссия Дортмунд

Первым таким игроком был Тимо Конецка:

  • 22 – 1964/65, Боруссия Дортмунд
  • 26 – 1965/66, Мюнхен-1860
По теме:
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Шмели мчатся в Лигу чемпионов. Боруссия Д разбила Вольфсбург
Бавария пропустила на 90+5. Чемпионство пока откладывается
Серу Гирасси Бундеслига чемпионат Германии по футболу Боруссия Дортмунд
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Футбол | 03 мая 2025, 22:31 2
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»

Итальянец похвалил Гюлера

Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Футбол | 04 мая 2025, 06:23 38
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ

Динамо близко к чемпионству, помешать может только Александрия

Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Бокс | 04.05.2025, 08:47
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Полесье – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04.05.2025, 11:00
Полесье – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Звездный вингер Челси принял важное решение по своему будущему
Футбол | 04.05.2025, 13:26
Звездный вингер Челси принял важное решение по своему будущему
Звездный вингер Челси принял важное решение по своему будущему
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
02.05.2025, 17:06 22
Футбол
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
03.05.2025, 21:54 92
Хоккей
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
03.05.2025, 08:55 4
Футбол
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
03.05.2025, 00:02 5
Футбол
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
03.05.2025, 01:57
Футбол
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
03.05.2025, 21:17 16
Теннис
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 2
Бокс
Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида
Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида
03.05.2025, 06:23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем