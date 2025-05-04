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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 12:10 | Обновлено 04 мая 2025, 12:11
49
0

Стали известны стартовые составы матча ЛНЗ и Зари

4 мая в 13:00 состоится матч 27-го тура УПЛ

04 мая 2025, 12:10 | Обновлено 04 мая 2025, 12:11
49
0
Стали известны стартовые составы матча ЛНЗ и Зари
УПЛ

В воскресенье, 4 мая, будет проведен поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся ЛНЗ Черкассы и «Заря» Луганск.

Сыграют игру на стадион «Черкассы Арена».

Подопечные Романа Григорчука попытаются улучшить свое турнирное положение, ведь команда находится на 12-й позиции. Что же касается «Зари», то команда вынуждена реабилитироваться за поражение «Ингульцу»

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Муравский, Драмбаев, Салиху, Тилль, Танковский, Яшари, Пасич, Топалов. Момо

Заря: Сапутин, Джордан, Башич, Тронтель, Вантух, Мичин, Попара, Кораблин, Слесар, Яцык, Будковский

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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