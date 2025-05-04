Стали известны стартовые составы матча ЛНЗ и Зари
4 мая в 13:00 состоится матч 27-го тура УПЛ
В воскресенье, 4 мая, будет проведен поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся ЛНЗ Черкассы и «Заря» Луганск.
Сыграют игру на стадион «Черкассы Арена».
Подопечные Романа Григорчука попытаются улучшить свое турнирное положение, ведь команда находится на 12-й позиции. Что же касается «Зари», то команда вынуждена реабилитироваться за поражение «Ингульцу»
Главные тренеры определились со стартовыми составами.
ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Муравский, Драмбаев, Салиху, Тилль, Танковский, Яшари, Пасич, Топалов. Момо
Заря: Сапутин, Джордан, Башич, Тронтель, Вантух, Мичин, Попара, Кораблин, Слесар, Яцык, Будковский
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