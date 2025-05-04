Каспер Рууд – Джек Дрейпер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 мая состоится финальный матч на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде, Испания.

Ориентировочно в 19:30 по Киеву на центральный корт выйдут Каспер Рууд (Норвегия, ATP 15) и Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 6).

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Это будет первая встреча соперников.

С понедельника Рууд вернется в первую десятку, а Дрейпер дебютирует в топ-5 рейтинга АТР.

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