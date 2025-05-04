Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Каспер Рууд – Джек Дрейпер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
04 мая 2025, 11:15 |
43
0

Каспер Рууд – Джек Дрейпер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 1000 в Мадриде

04 мая 2025, 11:15 |
43
0
Каспер Рууд – Джек Дрейпер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

4 мая состоится финальный матч на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде, Испания.

Ориентировочно в 19:30 по Киеву на центральный корт выйдут Каспер Рууд (Норвегия, ATP 15) и Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 6).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперников.

С понедельника Рууд вернется в первую десятку, а Дрейпер дебютирует в топ-5 рейтинга АТР.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Каспер Рууд – Джек Дрейпер. Прогноз и анонс на финал ATP 1000 в Мадриде
Дрейпер cтал вторым левшой этого столетия и четвертым британцем в топ-5
Стали известны финалисты турнира АТР 1000 в Мадриде
Каспер Рууд Джек Дрейпер ATP Мадрид смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Бокс | 04 мая 2025, 08:47 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»

Легендарный боксер советует Уайлдеру уйти из бокса

Дарья Снигур попробует выиграть одиннадцатый трофей ITF в своей карьере
Теннис | 03 мая 2025, 16:42 4
Дарья Снигур попробует выиграть одиннадцатый трофей ITF в своей карьере
Дарья Снигур попробует выиграть одиннадцатый трофей ITF в своей карьере

Украинская теннисистка пробилась в финал хардового турнира ITF W50 в Екла

Неожиданно. Баколе и Аджагба не сумели определить победителя в Эр-Рияде
Бокс | 04.05.2025, 03:50
Неожиданно. Баколе и Аджагба не сумели определить победителя в Эр-Рияде
Неожиданно. Баколе и Аджагба не сумели определить победителя в Эр-Рияде
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Футбол | 03.05.2025, 23:07
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 04.05.2025, 09:35
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
03.05.2025, 05:49
Теннис
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
04.05.2025, 06:23 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
02.05.2025, 17:06 22
Футбол
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
02.05.2025, 21:07 7
Футбол
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
02.05.2025, 16:30 6
Футбол
Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида
Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида
03.05.2025, 06:23
Теннис
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем