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4 мая состоится финал теннисного турнира в Мадриде у мужчин, титул разыграют Каспер Рууд (АТР 15) и Джек Дрейпер (АТР 6). Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Капер Рууд

Известный норвежец начинал этот сезон в топ-10, на солидном шестом месте, но потом скатился на 15-ю строчку, все из-за слабых результатов. До этого турнира лучшим выступлением Рууда был финал в Далласе, где он уступил Денису Шаповалову в двух сетах, хотя был вторым сеяным.

В Мадриде спортсмен смог себя проявить, что и не удивительно, ведь начиная с 2022 года теннисист выиграл шесть турниров, все на грунте. Здесь норвежец начал с победы над французом Рендеркнеком – 6:3, 6:4, потом разобрался с американцем Кордой – 6:3, 6:3, далее был еще один сильный американец Тейлор Фритц – 7:5, 6:4. В четвертьфинале удалось обыграть «нейтрала» Медведева – 6:3, 7:5. Свою путевку в финал Рууд добыл в битве с аргентинцем Черундоло – 6:4, 7:5.

Норвежец в текущем сезоне провел 26 матчей, в котором одержал 20 побед, на грунте у него 8 выигрышей из 10.

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Джек Дрейпер

Британский теннисист начинает всех приучать к тому, что он тоже будет бороться за титулы на топ-уровне. Этот сезон Дрейпер начинал на 15-й строчке, а сейчас уже является шестой ракеткой мира.

Спортсмену в этом сезоне есть чем похвастаться, ведь финал в Мадриде станет для него третьим за год. Теннисист сначала играл в решающем матче в Дохе, там он уступил в трех сетах «нейтралу» Рублеву, а на Индиан-Уэллс удалось взять титул, в финале Дрейпер справился с датчанином Руне.

На этом турнире теннисист прошел следующих соперников: Грикспор – 6:3, 6:4, Берреттини – 7:6 и отказ соперника, Томми Пол – 6:2, 6:2. Далее были итальянцы Арнальди – 6:0, 6:4 и Музетти – 6:3, 7:6. На счету Дрейпера в этом сезоне 19 побед в 23 играх.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Рууда – 2.91, победа Дрейпера – 1.46. Просмотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Немного странно, что такие известные теннисисты ранее никогда между собой не играли, а в первом же матче сразятся за титул.

Букмекеры считают фаворитом британца, он проводит этот сезон более стабильно. Рууд специализируется на грунте, поэтому должен сыграть лучше, чем он выступал на предыдущих турнирах.

Я думаю, мы увидим напряженный матч, как это было в женском финале, поставлю на тотал больше 21,5 геймов за 1,7.

Прогноз Sport.ua Каспер Рууд Джек Дрейпер Тотал геймов больше 21.5 1.70 Сделать ставку

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