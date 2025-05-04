Известны стартовые составы на матч Полесье – Александрия
Матч 27-го тура чемпионата Украины начнется в 18:00 по Киеву
В воскресенье, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Александрией».
Встречу примет Центральный стадион в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
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Перед началом матча «Александрия» занимает 2-е место, имея в своем активе 60 очков. «Полесье» с 43 баллами занимает 4-ю позицию.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Полесье» – «Александрия»:
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