Известны стартовые составы на матч Полесье – Александрия

В воскресенье, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Александрией».

Встречу примет Центральный стадион в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

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Перед началом матча «Александрия» занимает 2-е место, имея в своем активе 60 очков. «Полесье» с 43 баллами занимает 4-ю позицию.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Полесье» – «Александрия»: