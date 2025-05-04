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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 16:49 |
135
0

Известны стартовые составы на матч Полесье – Александрия

Матч 27-го тура чемпионата Украины начнется в 18:00 по Киеву

04 мая 2025, 16:49 |
135
0
Известны стартовые составы на матч Полесье – Александрия
ФК Полесье. Факундо Батиста

В воскресенье, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Александрией».

Встречу примет Центральный стадион в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом матча «Александрия» занимает 2-е место, имея в своем активе 60 очков. «Полесье» с 43 баллами занимает 4-ю позицию.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Полесье» – «Александрия»:

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Александрия стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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