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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 09:42 |
75
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Ворскла

4 мая в 15:30 состоится матч 27-го тура УПЛ

04 мая 2025, 09:42 |
75
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Ворскла
ФК Ворскла

4 мая состоится матчи 27-го тура Украинской Премьер-лиги.

В одном из поединков «Колос» из Ковалевки на своем стадионе будет принимать полтавский клуб «Ворскла».

Стартовать противостояние будет в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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