Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Ворскла
4 мая в 15:30 состоится матч 27-го тура УПЛ
4 мая состоится матчи 27-го тура Украинской Премьер-лиги.
В одном из поединков «Колос» из Ковалевки на своем стадионе будет принимать полтавский клуб «Ворскла».
Стартовать противостояние будет в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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