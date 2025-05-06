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Португалия
06 мая 2025, 04:30 | Обновлено 06 мая 2025, 06:25
604
0

Умер аргентинский футболист, который становился чемпионом мира

Луис Гальван был звездным футболистом Тальерес Кордова

06 мая 2025, 04:30 | Обновлено 06 мая 2025, 06:25
604
0
Умер аргентинский футболист, который становился чемпионом мира
Getty Images/Global Images Ukraine

На 78-м году жизни скончался бывший защитник сборной Аргентины и клуба «Тальерес Кордова» Луис Гальван.

Игрок начинал играть в юношеском составе команды «Тальерес», откуда и ушел в профессиональный футбол. Почти всю свою карьеру провел в этом клубе - а это 12 сезонов. Сыграл более 250 матчей и забил 25 мячей.

В 1978 году Гальван был включен в состав сборной Аргентины на чемпионат мира 1978 года. Как оказалось, для аргентинцев тот мундиаль был успешным.

Игроку было за 30, когда он решил покинуть «Тальерес» и перешел в команду «Лома Негра». Официально сообщил, что уходит из сборной Аргентины.

В 1986 году один сезон провел в клубе «Боливар» из Боливии, а завершал карьеру в родном городе, играя за любительский клуб «Спортиво Фернандес».

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сборная Аргентины по футболу смерть
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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