Умер аргентинский футболист, который становился чемпионом мира

На 78-м году жизни скончался бывший защитник сборной Аргентины и клуба «Тальерес Кордова» Луис Гальван.

Игрок начинал играть в юношеском составе команды «Тальерес», откуда и ушел в профессиональный футбол. Почти всю свою карьеру провел в этом клубе - а это 12 сезонов. Сыграл более 250 матчей и забил 25 мячей.

В 1978 году Гальван был включен в состав сборной Аргентины на чемпионат мира 1978 года. Как оказалось, для аргентинцев тот мундиаль был успешным.

Игроку было за 30, когда он решил покинуть «Тальерес» и перешел в команду «Лома Негра». Официально сообщил, что уходит из сборной Аргентины.

В 1986 году один сезон провел в клубе «Боливар» из Боливии, а завершал карьеру в родном городе, играя за любительский клуб «Спортиво Фернандес».