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  4. Шовковский пояснил, почему Ярмоленко и Михавко не сыграли против Ингульца
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 09:28 |
831
0

Шовковский пояснил, почему Ярмоленко и Михавко не сыграли против Ингульца

У футболистов «Динамо» есть некоторые проблемы

04 мая 2025, 09:28 |
831
0
Шовковский пояснил, почему Ярмоленко и Михавко не сыграли против Ингульца
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский объяснил, почему Тарас Михавко и Андрей Ярмоленко не сыграли в матче 27 тура УПЛ против «Ингульца».

«После игры с Шахтером у Тараса в том столкновении, где Эгиналдо в него въехал и судья даже не показал желтой карточки, он получил болезненное повреждение, которое сказалось, и он с нами не тренировался весь этот период. Мы решили его уберечь для того, чтобы он мог восстановиться. Тем более у нас есть кем его заменить.

У Ярмоленко также есть определенная проблема, и для того, чтобы не усугубить ситуацию, мы дали возможность проявить себя другим игрокам, а ему отдохнуть. У нас впереди еще 4 очень важные игры – 3 матча чемпионата и финал Кубка Украины», – сказал Александр.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу УПЛ. У подопечных Александра Шовковского в своем активе 67 турнирных баллов после 27 сыгранных матчей.

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Александр Шовковский Динамо Киев Тарас Михавко Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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