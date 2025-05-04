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04 мая 2025, 02:51 |
107
0

ФОТО. Гламурная пассия футболиста Динамо впечатлила красотой

Девушка Владислава Ваната очень красива

04 мая 2025, 02:51 |
107
0
ФОТО. Гламурная пассия футболиста Динамо впечатлила красотой
Instagram. Юлия Разкевич

Возлюбленная нападающего «Динамо» Владислава Ваната, Юлия Разкевич, поделилась новым фото, которое быстро привлекло внимание.

Стиль и красота избранницы форварда киевлян не остаются незамеченными.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Она демонстрирует утонченный образ, подчеркивающий её естественную привлекательность без лишнего пафоса.

«Моя звезда», «Невероятная красавица», «Потрясающая девушка», – Юлия получила очень позитивный фидбек на новое фото.

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фото lifestyle Владислав Ванат Динамо Киев девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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