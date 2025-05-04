Другие новости04 мая 2025, 02:51 |
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ФОТО. Гламурная пассия футболиста Динамо впечатлила красотой
Девушка Владислава Ваната очень красива
04 мая 2025, 02:51 |
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Возлюбленная нападающего «Динамо» Владислава Ваната, Юлия Разкевич, поделилась новым фото, которое быстро привлекло внимание.
Стиль и красота избранницы форварда киевлян не остаются незамеченными.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Она демонстрирует утонченный образ, подчеркивающий её естественную привлекательность без лишнего пафоса.
«Моя звезда», «Невероятная красавица», «Потрясающая девушка», – Юлия получила очень позитивный фидбек на новое фото.
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