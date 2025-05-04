Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как жена Сидорчука поздравила мужа с днем рождения
Молодежные турниры
04 мая 2025, 02:28 |
87
0

ФОТО. Как жена Сидорчука поздравила мужа с днем рождения

Анна Сидорчук красиво поздравила мужа

04 мая 2025, 02:28 |
87
0
ФОТО. Как жена Сидорчука поздравила мужа с днем рождения
Instagram. Анна и Сергей Сидорчук

Анна Сидорчук поздравила мужа, Сергея Сидорчука, с Днем рождения трогательным фото и признанием.

Она пожелала завершить строительство их дома «Счастье» и проводить много ночей вместе, сидя на балконе с бокалом вина.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Не переставай строить планы, они дают надежду. Не переставай мечтать, это поднимет твое настроение и появится улыбка на лице.
Не переставай работать, ведь это отвлекает. Не переставай любить жизнь, она у тебя одна! Желаю тебе завершить строительство нашего дома, который мы назвали «Счастье», и бесконечного количества ночей со мной 😅 сидя на балконе с бокалом Quintarelli Bianco Secco.

Ты мой дом, мой покой и мое будущее! Стареем красиво вместе❤️. С Днем рождения, @sydorchuksergii», – написала она.

2 мая футболисту сборной Украины и «Вестерло» исполнилось 34 года.

По теме:
ФОТО. Гламурная пассия футболиста Динамо впечатлила красотой
ВИДЕО. Экс-жена футболиста Шахтера снялась в провокационном наряде
ФОТО. Жена Сергея Реброва опубликовала яркий фотосет. Эффектные кадры
фото lifestyle Сергей Сидорчук Анна Сидорчук Вестерло сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
Хоккей | 03 мая 2025, 14:47 144
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии

Украинские хоккеисты теперь зависят от соперников

Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 04 мая 2025, 02:04 0
Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 4 мая в 18:30 по Киеву

УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
Бокс | 03.05.2025, 08:26
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Хоккей | 03.05.2025, 06:23
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Футбол | 03.05.2025, 21:50
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал определился с ценой на Зинченко. На украинца уже есть претендент
Арсенал определился с ценой на Зинченко. На украинца уже есть претендент
03.05.2025, 02:57
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
02.05.2025, 07:55
Хоккей
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
02.05.2025, 02:55 16
Хоккей
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
03.05.2025, 01:57
Футбол
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
03.05.2025, 00:02 4
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 2
Бокс
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем