ФОТО. Как жена Сидорчука поздравила мужа с днем рождения

Анна Сидорчук поздравила мужа, Сергея Сидорчука, с Днем рождения трогательным фото и признанием.

Она пожелала завершить строительство их дома «Счастье» и проводить много ночей вместе, сидя на балконе с бокалом вина.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Не переставай строить планы, они дают надежду. Не переставай мечтать, это поднимет твое настроение и появится улыбка на лице.

Не переставай работать, ведь это отвлекает. Не переставай любить жизнь, она у тебя одна! Желаю тебе завершить строительство нашего дома, который мы назвали «Счастье», и бесконечного количества ночей со мной 😅 сидя на балконе с бокалом Quintarelli Bianco Secco.

Ты мой дом, мой покой и мое будущее! Стареем красиво вместе❤️. С Днем рождения, @sydorchuksergii», – написала она.

2 мая футболисту сборной Украины и «Вестерло» исполнилось 34 года.