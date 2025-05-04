ФОТО. Как жена Сидорчука поздравила мужа с днем рождения
Анна Сидорчук красиво поздравила мужа
Анна Сидорчук поздравила мужа, Сергея Сидорчука, с Днем рождения трогательным фото и признанием.
Она пожелала завершить строительство их дома «Счастье» и проводить много ночей вместе, сидя на балконе с бокалом вина.
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«Не переставай строить планы, они дают надежду. Не переставай мечтать, это поднимет твое настроение и появится улыбка на лице.
Не переставай работать, ведь это отвлекает. Не переставай любить жизнь, она у тебя одна! Желаю тебе завершить строительство нашего дома, который мы назвали «Счастье», и бесконечного количества ночей со мной 😅 сидя на балконе с бокалом Quintarelli Bianco Secco.
Ты мой дом, мой покой и мое будущее! Стареем красиво вместе❤️. С Днем рождения, @sydorchuksergii», – написала она.
2 мая футболисту сборной Украины и «Вестерло» исполнилось 34 года.
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