ВИДЕО. Экс-жена футболиста Шахтера снялась в провокационном наряде

Юлия Пятова, бывшая жена экс-голкипера «Шахтера» Андрея Пятова, 3 мая отмечала свой 44-й день рождения.

В честь праздника она поделилась в Instagram горячим видео и фото, сопроводив их подписанием: «Я позволяю себе быть свободной и счастливой».

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На снимках Юлия позирует в прозрачном наряде, демонстрируя идеальную фигуру.

Ранее Андрей Пятов и Юлия Пятова сообщили о разводе после 18 лет брака.