Другие новости04 мая 2025, 01:50 |
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ВИДЕО. Экс-жена футболиста Шахтера снялась в провокационном наряде
Юлия Пятова показала насколько красивой может быть
04 мая 2025, 01:50 |
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Юлия Пятова, бывшая жена экс-голкипера «Шахтера» Андрея Пятова, 3 мая отмечала свой 44-й день рождения.
В честь праздника она поделилась в Instagram горячим видео и фото, сопроводив их подписанием: «Я позволяю себе быть свободной и счастливой».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На снимках Юлия позирует в прозрачном наряде, демонстрируя идеальную фигуру.
Ранее Андрей Пятов и Юлия Пятова сообщили о разводе после 18 лет брака.
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