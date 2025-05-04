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04 мая 2025, 01:50 |
343
0

ВИДЕО. Экс-жена футболиста Шахтера снялась в провокационном наряде

Юлия Пятова показала насколько красивой может быть

04 мая 2025, 01:50 |
343
0
ВИДЕО. Экс-жена футболиста Шахтера снялась в провокационном наряде
Instagram. Юлия Пятова

Юлия Пятова, бывшая жена экс-голкипера «Шахтера» Андрея Пятова, 3 мая отмечала свой 44-й день рождения.

В честь праздника она поделилась в Instagram горячим видео и фото, сопроводив их подписанием: «Я позволяю себе быть свободной и счастливой».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках Юлия позирует в прозрачном наряде, демонстрируя идеальную фигуру.

Ранее Андрей Пятов и Юлия Пятова сообщили о разводе после 18 лет брака.

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Юлия Пятова lifestyle Андрей Пятов Шахтер Донецк видео
Максим Лапченко Источник: Instagram
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