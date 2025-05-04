ФОТО. Жена Сергея Реброва опубликовала яркий фотосет. Эффектные кадры

Анна Реброва, жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, поделилась новыми фото.

35-летняя Анна, по образованию психолог, сейчас активно развивает свой YouTube-канал и популярна в соцсетях.

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Недавно она привлекла внимание стильной фотосессией на фоне экзотических испанских пейзажей.

Анна позировала в спортивном мини и свитшоте, демонстрируя идеальную фигуру.

Сергей старше её на 15 лет. Они поженились в 2016 году и воспитывают двоих сыновей, которые также увлекаются футболом.