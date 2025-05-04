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04 мая 2025, 01:10 |
95
0

ФОТО. Милота дня. Сын Реброва показал в каких щитках играет

Никита Ребров все успехи посвящает семье

04 мая 2025, 01:10 |
95
0
ФОТО. Милота дня. Сын Реброва показал в каких щитках играет
Instagram. Никола Ребров

Сын главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, Никита, продемонстрировал отличный гол на турнире TORNEOMANILVA 2025 в Испании.

Игрок детской команды «Малага U-9» отличился забитым мячом в финале, а видео с голом он опубликовал в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

После победы Никита также показал свои щитки, на которых изображены семейные фото и изображения его друзей.

В семье Ребровых есть еще один сын – Александр, который также увлекается футболом.

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фото Сергей Ребров Никита Ребров Анна Реброва сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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