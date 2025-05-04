ФОТО. Милота дня. Сын Реброва показал в каких щитках играет

Сын главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, Никита, продемонстрировал отличный гол на турнире TORNEOMANILVA 2025 в Испании.

Игрок детской команды «Малага U-9» отличился забитым мячом в финале, а видео с голом он опубликовал в Instagram.

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После победы Никита также показал свои щитки, на которых изображены семейные фото и изображения его друзей.

В семье Ребровых есть еще один сын – Александр, который также увлекается футболом.