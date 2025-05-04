Другие новости04 мая 2025, 00:52 |
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ФОТО. Молодая девушка звезды Ромы впечатлила горячими снимками
Никола Каванис во всей красе
04 мая 2025, 00:52 |
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Никола Каванис, девушка футболиста «Ромы» Матса Хуммельса, снова поразила подписчиков горячими фото.
Она поделилась пикантной фотосессией в стильном купальнике, подчеркнув свою привлекательность и идеальные формы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Никола младше Хуммельса на 10 лет.
Ранее футболист был женат на Кети Фишер, но их брак завершился в 2022 году после семи лет вместе.
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