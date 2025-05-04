Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Молодая девушка звезды Ромы впечатлила горячими снимками
Другие новости
04 мая 2025, 00:52 |
346
0

ФОТО. Молодая девушка звезды Ромы впечатлила горячими снимками

Никола Каванис во всей красе

04 мая 2025, 00:52 |
346
0
ФОТО. Молодая девушка звезды Ромы впечатлила горячими снимками
Instagram. Никола Каванис

Никола Каванис, девушка футболиста «Ромы» Матса Хуммельса, снова поразила подписчиков горячими фото.

Она поделилась пикантной фотосессией в стильном купальнике, подчеркнув свою привлекательность и идеальные формы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Никола младше Хуммельса на 10 лет.

Ранее футболист был женат на Кети Фишер, но их брак завершился в 2022 году после семи лет вместе.

По теме:
ФОТО. Жена Сергея Реброва опубликовала яркий фотосет. Эффектные кадры
Довбик может вернуться в Ла Лигу. И речь не о Жироне
ВИДЕО. Игрок Челси расплакался, рассказывая о болезни сына
фото lifestyle Рома Рим Матс Хуммельс чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
Бокс | 03 мая 2025, 00:20 1
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика

Канело выделил Мухаммеда Али

АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
Футбол | 03 мая 2025, 00:02 4
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»

Легенда в восторге от Ямаля

ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче
Хоккей | 03.05.2025, 15:56
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче
Легендарный бразилец назвал обладателя ЗМ-2025 и дал совет Винисиусу
Футбол | 03.05.2025, 22:50
Легендарный бразилец назвал обладателя ЗМ-2025 и дал совет Винисиусу
Легендарный бразилец назвал обладателя ЗМ-2025 и дал совет Винисиусу
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Хоккей | 03.05.2025, 06:23
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
02.05.2025, 21:07 6
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 2
Бокс
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
02.05.2025, 17:06 22
Футбол
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
03.05.2025, 03:10 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
02.05.2025, 02:55 16
Хоккей
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем