ФОТО. Молодая девушка звезды Ромы впечатлила горячими снимками

Никола Каванис, девушка футболиста «Ромы» Матса Хуммельса, снова поразила подписчиков горячими фото.

Она поделилась пикантной фотосессией в стильном купальнике, подчеркнув свою привлекательность и идеальные формы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Никола младше Хуммельса на 10 лет.

Ранее футболист был женат на Кети Фишер, но их брак завершился в 2022 году после семи лет вместе.