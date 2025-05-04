25 лет подряд в Лиге чемпионов... Шахтер в следующем сезоне там не сыграет

В рамках 27-го тура УПЛ киевское «Динамо» переиграло «Ингулец» со счетом 4:0.

Эта победа лишила донецкий «Шахтер» всех шансов на участие в Лиге чемпионов сезона 2025/26.

Подобное произошло с «горняками» впервые с сезона 1999/00.

25 сезонов подряд «Шахтер» принимал участие в Лиге чемпионов, 19 из которых - в основном турнире (2017-25: 8 подряд).

1999/00: -

2000/01: групповой этап

2001/02: квалификационный раунд

2002/03: квалификационный раунд

2003/04: квалификационный раунд

2004/05: групповой этап

2005/06: квалификационный раунд

2006/07: групповой этап

2007/08: групповой этап

2008/09: групповой этап

2009/10: квалификационный раунд

2010/11: 1/4

2011/12: групповой этап

2012/13: 1/8

2013/14: групповой этап

2014/15: 1/8

2015/16: групповой этап

2016/17: квалификационный раунд

2017/18: 1/8

2018/19: групповой этап

2019/20: групповой этап

2020/21: групповой этап

2021/22: групповой этап

2022/23: групповой этап

2023/24: групповой этап

2024/25: фаза лиги

2025/26: -