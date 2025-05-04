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  4. 25 лет подряд в Лиге чемпионов... Шахтер в следующем сезоне там не сыграет
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 00:46 |
297
1

25 лет подряд в Лиге чемпионов... Шахтер в следующем сезоне там не сыграет

Сезон 2024/25 стал для донецкого «Шахтера» провальным

04 мая 2025, 00:46 |
297
1
25 лет подряд в Лиге чемпионов... Шахтер в следующем сезоне там не сыграет
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

В рамках 27-го тура УПЛ киевское «Динамо» переиграло «Ингулец» со счетом 4:0.

Эта победа лишила донецкий «Шахтер» всех шансов на участие в Лиге чемпионов сезона 2025/26.

Подобное произошло с «горняками» впервые с сезона 1999/00.

25 сезонов подряд «Шахтер» принимал участие в Лиге чемпионов, 19 из которых - в основном турнире (2017-25: 8 подряд).

1999/00: -
2000/01: групповой этап
2001/02: квалификационный раунд
2002/03: квалификационный раунд
2003/04: квалификационный раунд
2004/05: групповой этап
2005/06: квалификационный раунд
2006/07: групповой этап
2007/08: групповой этап
2008/09: групповой этап
2009/10: квалификационный раунд
2010/11: 1/4
2011/12: групповой этап
2012/13: 1/8
2013/14: групповой этап
2014/15: 1/8
2015/16: групповой этап
2016/17: квалификационный раунд
2017/18: 1/8
2018/19: групповой этап
2019/20: групповой этап
2020/21: групповой этап
2021/22: групповой этап
2022/23: групповой этап
2023/24: групповой этап
2024/25: фаза лиги
2025/26: -

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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apepa
у динама статистика в ЛЧ вообще ужасная. Теперь понятно кто флагман украинского футбола??
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