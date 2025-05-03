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Италия
03 мая 2025, 23:03 | Обновлено 03 мая 2025, 23:04
334
0

Наполи повторил клубный рекорд. До чемпионства осталось несколько шагов

Клуб из Неаполя очень уверенно идет к золотым медалям чемпионата Италии

03 мая 2025, 23:03 | Обновлено 03 мая 2025, 23:04
334
0
Наполи повторил клубный рекорд. До чемпионства осталось несколько шагов
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Наполи» победил на выезде «Лечче» со счетом 1:0.

«Наполи» в четвертый раз в своей истории выиграл в четырех матчах подряд в Серии А, при том не пропустив ни одного гола.

«Наполи» – «Эмполи» – 3:0
«Монца» – «Наполи» – 0:1
«Наполи» – «Торино» – 2:0
«Лечче» – «Наполи» – 0:1

В последний раз «Наполи» имел подобную серию в сезоне 2022/23 под руководством Лучано Спаллетти.

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Наполи Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу статистика
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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