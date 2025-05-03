Италия03 мая 2025, 23:03 | Обновлено 03 мая 2025, 23:04
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Наполи повторил клубный рекорд. До чемпионства осталось несколько шагов
Клуб из Неаполя очень уверенно идет к золотым медалям чемпионата Италии
03 мая 2025, 23:03 | Обновлено 03 мая 2025, 23:04
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В матче 35-го тура итальянской Серии А «Наполи» победил на выезде «Лечче» со счетом 1:0.
«Наполи» в четвертый раз в своей истории выиграл в четырех матчах подряд в Серии А, при том не пропустив ни одного гола.
«Наполи» – «Эмполи» – 3:0
«Монца» – «Наполи» – 0:1
«Наполи» – «Торино» – 2:0
«Лечче» – «Наполи» – 0:1
В последний раз «Наполи» имел подобную серию в сезоне 2022/23 под руководством Лучано Спаллетти.
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