Наполи повторил клубный рекорд. До чемпионства осталось несколько шагов

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Наполи» победил на выезде «Лечче» со счетом 1:0.

«Наполи» в четвертый раз в своей истории выиграл в четырех матчах подряд в Серии А, при том не пропустив ни одного гола.

«Наполи» – «Эмполи» – 3:0

«Монца» – «Наполи» – 0:1

«Наполи» – «Торино» – 2:0

«Лечче» – «Наполи» – 0:1

В последний раз «Наполи» имел подобную серию в сезоне 2022/23 под руководством Лучано Спаллетти.