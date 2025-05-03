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03 мая 2025, 22:21 |
614
0

ФОТО. Самая красивая футбольная журналистка показала свои формы. Топ

Дилетта Леотта снова показала свою красоту

03 мая 2025, 22:21 |
614
0
ФОТО. Самая красивая футбольная журналистка показала свои формы. Топ
Instagram. Дилетта Леотта

Жена немецкого вратаря Лориса Кариуса и спортивная журналистка Дилетта Леотта продолжает удивлять поклонников горячими снимками.

Недавно она отправилась на отдых на море, где поделилась откровенными кадрами в купальнике, которые быстро набрали популярность в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дилетта продемонстрировала свою потрясающую фигуру на фоне живописных пейзажей.

Напомним, что она и Лорис Кариус встречаются с 2022 года, а в августе прошлого года стали родителями дочери Арии и живут в Италии.

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фото Дилетта Леотта Лорис Кариус lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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