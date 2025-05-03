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03 мая 2025, 21:50 | Обновлено 03 мая 2025, 22:21
611
0

ВИДЕО. Месси удивил своим поступком. Он подошел к соперникам своего сына

Месси продолжает поддерживать связь с Барселоной

03 мая 2025, 21:50 | Обновлено 03 мая 2025, 22:21
611
0
ВИДЕО. Месси удивил своим поступком. Он подошел к соперникам своего сына
Youtube. Лионель Месси с детьми

Лионель Месси покинул «Барселону» четыре года назад, однако его связь с клубом и уважение к нему остаются неизменными.

Недавно аргентинский футболист посетил турнир, в котором принимал участие его сын Тьяго, играющий за детскую команду «Интер Майами».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Во время мероприятия Месси подошел к детям из академии «Барселона Про» в Майами и сделал с ними совместное фото.

Кроме того, он пожал руку каждому из детей, оставив незабываемое впечатление от этой встречи.

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видео Лионель Месси Интер Майами lifestyle Major League Soccer (MLS) Барселона
Максим Лапченко Источник: YouTube
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