ВИДЕО. Месси удивил своим поступком. Он подошел к соперникам своего сына

Лионель Месси покинул «Барселону» четыре года назад, однако его связь с клубом и уважение к нему остаются неизменными.

Недавно аргентинский футболист посетил турнир, в котором принимал участие его сын Тьяго, играющий за детскую команду «Интер Майами».

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Во время мероприятия Месси подошел к детям из академии «Барселона Про» в Майами и сделал с ними совместное фото.

Кроме того, он пожал руку каждому из детей, оставив незабываемое впечатление от этой встречи.