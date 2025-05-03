ВИДЕО. Месси удивил своим поступком. Он подошел к соперникам своего сына
Месси продолжает поддерживать связь с Барселоной
Лионель Месси покинул «Барселону» четыре года назад, однако его связь с клубом и уважение к нему остаются неизменными.
Недавно аргентинский футболист посетил турнир, в котором принимал участие его сын Тьяго, играющий за детскую команду «Интер Майами».
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Во время мероприятия Месси подошел к детям из академии «Барселона Про» в Майами и сделал с ними совместное фото.
Кроме того, он пожал руку каждому из детей, оставив незабываемое впечатление от этой встречи.
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