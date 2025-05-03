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03 мая 2025, 20:20 | Обновлено 03 мая 2025, 20:27
304
0

ВИДЕО. Коноплянка представил тренера своей медиакоманды

В kONO.ECF MEDIA TEAM присоединился Вячеслав Викторович Грозный

03 мая 2025, 20:20 | Обновлено 03 мая 2025, 20:27
304
0
ВИДЕО. Коноплянка представил тренера своей медиакоманды
Вячеслав Грозный

Киберспортивный клуб kONO.ECF, основанный украинским футболистом Евгением Коноплянкой, продолжает активно формировать состав своей футбольной медиа-команды.

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После громкого подписания вратаря Дениса Бойко клуб представил нового главного тренера – им стал Вячеслав Викторович Грозный.

«Мы открываем новую страницу – и рады, что с нами такой сильный наставник!» – заявили в клубе.

В kONO.ECF отмечают, что Грозный – это легенда восточноевропейского футбола, опытный стратег и признанный футбольный аналитик, который принесёт в команду новую философию игры.

Его кредо – интеллектуальный футбол, дисциплина и развитие молодёжи.

Назначение Грозного – ещё один шаг в развитии kONO.ECF MEDIA TEAM, которая была официально представлена 29 апреля. Капитаном команды стал Денис Олейник, а 1 мая к составу присоединился звёздный вратарь Денис Бойко.

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Вячеслав Грозный медиафутбол киберспорт
Максим Черницын Источник: Telegram
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