ВИДЕО. Коноплянка представил тренера своей медиакоманды
В kONO.ECF MEDIA TEAM присоединился Вячеслав Викторович Грозный
Киберспортивный клуб kONO.ECF, основанный украинским футболистом Евгением Коноплянкой, продолжает активно формировать состав своей футбольной медиа-команды.
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После громкого подписания вратаря Дениса Бойко клуб представил нового главного тренера – им стал Вячеслав Викторович Грозный.
«Мы открываем новую страницу – и рады, что с нами такой сильный наставник!» – заявили в клубе.
В kONO.ECF отмечают, что Грозный – это легенда восточноевропейского футбола, опытный стратег и признанный футбольный аналитик, который принесёт в команду новую философию игры.
Его кредо – интеллектуальный футбол, дисциплина и развитие молодёжи.
Назначение Грозного – ещё один шаг в развитии kONO.ECF MEDIA TEAM, которая была официально представлена 29 апреля. Капитаном команды стал Денис Олейник, а 1 мая к составу присоединился звёздный вратарь Денис Бойко.
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