Осечка чемпиона. ПСЖ потерпел второе поражение подряд в Лиге 1
Страсбург добыл важные три очка
В субботу, 3 мая, в матче 32-го тура чемпионата Франции встретились «Страсбург» и «ПСЖ». Чемпион потерпел поражение со счетом 1:2.
Для «ПСЖ» матч со «Страсбургом» не имел турнирного значения. Парижане оформили чемпионство два тура назад.
«Страсбург» ведет борьбу за зону Лиги чемпионов. И каждое очко для команды на вес золота.
«Страсбург» вышел вперед на 20-й минуте. И помог в этом игрок «ПСЖ» Лукас Эрнондес, от которого мяч и влетел в ворота. В компенсированное к первому тайму время Феликс Лемарешаль увеличил преимущество «Страсбурга».
В самом начале второго тайма Бредли Баркола сократил отставание. Но это все, что удалось «ПСЖ». После завоевания чемпионства команда проиграла второй матч подряд.
Чемпионат Франции. 32-й тур
Страсбург – ПСЖ – 2:1
Голы: Эрнандес 20 (автогол), Лемарешаль 45+3 – Баркола 46
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