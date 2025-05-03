Осечка чемпиона. ПСЖ потерпел второе поражение подряд в Лиге 1

В субботу, 3 мая, в матче 32-го тура чемпионата Франции встретились «Страсбург» и «ПСЖ». Чемпион потерпел поражение со счетом 1:2.

Для «ПСЖ» матч со «Страсбургом» не имел турнирного значения. Парижане оформили чемпионство два тура назад.

«Страсбург» ведет борьбу за зону Лиги чемпионов. И каждое очко для команды на вес золота.

«Страсбург» вышел вперед на 20-й минуте. И помог в этом игрок «ПСЖ» Лукас Эрнондес, от которого мяч и влетел в ворота. В компенсированное к первому тайму время Феликс Лемарешаль увеличил преимущество «Страсбурга».

В самом начале второго тайма Бредли Баркола сократил отставание. Но это все, что удалось «ПСЖ». После завоевания чемпионства команда проиграла второй матч подряд.

Чемпионат Франции. 32-й тур

Страсбург – ПСЖ – 2:1

Голы: Эрнандес 20 (автогол), Лемарешаль 45+3 – Баркола 46