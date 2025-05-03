Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Осечка чемпиона. ПСЖ потерпел второе поражение подряд в Лиге 1
Франция
03 мая 2025, 20:09 |
253
0

Осечка чемпиона. ПСЖ потерпел второе поражение подряд в Лиге 1

Страсбург добыл важные три очка

03 мая 2025, 20:09 |
253
0
Осечка чемпиона. ПСЖ потерпел второе поражение подряд в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 мая, в матче 32-го тура чемпионата Франции встретились «Страсбург» и «ПСЖ». Чемпион потерпел поражение со счетом 1:2.

Для «ПСЖ» матч со «Страсбургом» не имел турнирного значения. Парижане оформили чемпионство два тура назад.

«Страсбург» ведет борьбу за зону Лиги чемпионов. И каждое очко для команды на вес золота.

«Страсбург» вышел вперед на 20-й минуте. И помог в этом игрок «ПСЖ» Лукас Эрнондес, от которого мяч и влетел в ворота. В компенсированное к первому тайму время Феликс Лемарешаль увеличил преимущество «Страсбурга».

В самом начале второго тайма Бредли Баркола сократил отставание. Но это все, что удалось «ПСЖ». После завоевания чемпионства команда проиграла второй матч подряд.

Чемпионат Франции. 32-й тур

Страсбург – ПСЖ – 2:1

Голы: Эрнандес 20 (автогол), Лемарешаль 45+3 – Баркола 46

По теме:
ПСЖ установил интересное достижение для команд топ-5 чемпионатов
«Там мои друзья». Легенда Баварии назвал фаворитов на титул Лиги чемпионов
Турнирная таблица. Спустя 46 лет известный клуб вернулся в Лигу 1 Франции
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Страсбург ПСЖ Лукас Эрнандес Брэдли Баркола
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Бокс | 03 мая 2025, 07:48 2
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов

Бій-реванш пройде 19 липня 2025 року

ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче
Хоккей | 03 мая 2025, 15:56 16
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче

Христич дал комментарий после неудачи во встрече с Японией

Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Футбол | 02.05.2025, 21:07
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
Футбол | 03.05.2025, 01:57
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с Черноморцем
Футбол | 03.05.2025, 20:50
Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с Черноморцем
Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с Черноморцем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 115
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
02.05.2025, 17:06 25
Футбол
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
01.05.2025, 18:37
Футбол
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
02.05.2025, 02:55 16
Хоккей
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
02.05.2025, 16:30 5
Футбол
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
03.05.2025, 00:20 1
Бокс
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
02.05.2025, 14:55 5
Снукер
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
02.05.2025, 07:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем