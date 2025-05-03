Раньери определил, кто выйдет в старте против фиалок: Довбик или Шомуродов

В воскресенье, 4 мая, состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Фиорентина».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

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По информации итальянский СМИ, главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери не планирует отходить от привычной для себя в последнее время схемы и сыграет с первых минут сразу с двумя центрфорвардами – Артемом Довбиком и Элдором Шомуродовым.

В этом сезоне в активе Довбика в этом сезоне Серии А 11 голов и два ассиста, у Шомуродова четыре точных удара и три результативные передачи.