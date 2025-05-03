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  4. Раньери определил, кто выйдет в старте против фиалок: Довбик или Шомуродов
Италия
03 мая 2025, 20:05 |
1162
0

Раньери определил, кто выйдет в старте против фиалок: Довбик или Шомуродов

Тренер рассчитывает сыграть с первых минут с двумя нападающими

03 мая 2025, 20:05 |
1162
0
Раньери определил, кто выйдет в старте против фиалок: Довбик или Шомуродов
Getty Images/Global Images Украина. Артем Довбик и Клаудио Раньери

В воскресенье, 4 мая, состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Фиорентина».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По информации итальянский СМИ, главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери не планирует отходить от привычной для себя в последнее время схемы и сыграет с первых минут сразу с двумя центрфорвардами – Артемом Довбиком и Элдором Шомуродовым.

В этом сезоне в активе Довбика в этом сезоне Серии А 11 голов и два ассиста, у Шомуродова четыре точных удара и три результативные передачи.

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Клаудио Раньери Эльдор Шомуродов Фиорентина Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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