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  4. Бывший игрок Шахтера установил новый рекорд АПЛ
Англия
03 мая 2025, 19:23 |
211
0

Бывший игрок Шахтера установил новый рекорд АПЛ

Матч «Астон Вилла» - «Фулхэм» стал знаковым для игрока гостей

03 мая 2025, 19:23 |
211
0
Бывший игрок Шахтера установил новый рекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

В матче 35-го тура АПЛ «Астон Вилла» дома победила «Фулхэм» со счетом 1:0.

Этот матч стал знаковым для игрока «Фулхэма» Виллиана, который вышел на замену во втором тайме.

36-летний бразильский полузащитник сыграл свой 326-й матч в АПЛ.

Экс-игрок донецкого «Шахтера» стал рекордсменом АПЛ по количеству сыгранных матчей в турнире среди южноамериканцев.

326 – Виллиан (Бразилия)
325 – Антонио Валенсия (Эквадор)
303 – Пабло Сабалета (Аргентина)
302 – Нолберто Солано (Перу)

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Шахтер Донецк Фулхэм Астон Вилла Виллиан статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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