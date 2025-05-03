Бывший игрок Шахтера установил новый рекорд АПЛ
Матч «Астон Вилла» - «Фулхэм» стал знаковым для игрока гостей
В матче 35-го тура АПЛ «Астон Вилла» дома победила «Фулхэм» со счетом 1:0.
Этот матч стал знаковым для игрока «Фулхэма» Виллиана, который вышел на замену во втором тайме.
36-летний бразильский полузащитник сыграл свой 326-й матч в АПЛ.
Экс-игрок донецкого «Шахтера» стал рекордсменом АПЛ по количеству сыгранных матчей в турнире среди южноамериканцев.
326 – Виллиан (Бразилия)
325 – Антонио Валенсия (Эквадор)
303 – Пабло Сабалета (Аргентина)
302 – Нолберто Солано (Перу)
Premier League royalty. 👑🇧🇷 pic.twitter.com/Q7yhahT60D— Fulham Football Club (@FulhamFC) May 3, 2025
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