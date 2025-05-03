Бывший игрок Шахтера установил новый рекорд АПЛ

В матче 35-го тура АПЛ «Астон Вилла» дома победила «Фулхэм» со счетом 1:0.

Этот матч стал знаковым для игрока «Фулхэма» Виллиана, который вышел на замену во втором тайме.

36-летний бразильский полузащитник сыграл свой 326-й матч в АПЛ.

Экс-игрок донецкого «Шахтера» стал рекордсменом АПЛ по количеству сыгранных матчей в турнире среди южноамериканцев.

326 – Виллиан (Бразилия)

325 – Антонио Валенсия (Эквадор)

303 – Пабло Сабалета (Аргентина)

302 – Нолберто Солано (Перу)