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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 18:44 | Обновлено 03 мая 2025, 19:06
88
0

ВИДЕО. Верес вдесятером. Ильин удвоил преимущество Оболони

Киевский клуб ведет в два мяча

03 мая 2025, 18:44 | Обновлено 03 мая 2025, 19:06
88
0
ВИДЕО. Верес вдесятером. Ильин удвоил преимущество Оболони
ФК Оболонь. Олег Ильин

В субботу, 3 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».

Команды играют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 34-й минуте хозяева поля остались вдесятером из-за удаления Георгия Куци, а уже через 8 минут Олег Ильин удвоил преимущество киевского клуба. 0:2 на табло стадиона Авангард.

❗️ ВИДЕО. Верес вдесятером. Ильин удвоил преимущество Оболони

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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