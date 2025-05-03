Украина. Премьер лига03 мая 2025, 18:44 | Обновлено 03 мая 2025, 19:06
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ВИДЕО. Верес вдесятером. Ильин удвоил преимущество Оболони
Киевский клуб ведет в два мяча
03 мая 2025, 18:44 | Обновлено 03 мая 2025, 19:06
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В субботу, 3 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».
Команды играют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 34-й минуте хозяева поля остались вдесятером из-за удаления Георгия Куци, а уже через 8 минут Олег Ильин удвоил преимущество киевского клуба. 0:2 на табло стадиона Авангард.
❗️ ВИДЕО. Верес вдесятером. Ильин удвоил преимущество Оболони
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