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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 18:26 | Обновлено 03 мая 2025, 18:40
118
0

«Очень нужные голы». Невертон прокомментировал матч с Черноморцем

Бразилец доволен своим дублем и победой команды

03 мая 2025, 18:26 | Обновлено 03 мая 2025, 18:40
118
0
«Очень нужные голы». Невертон прокомментировал матч с Черноморцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Невертон

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Невертон прокомментировал матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги с «Черноморцем», в котором он отметился дублем, а его команда победила со счетом 3:0:

Невертон, поздравляем с победой! Сегодня именно ты являешься одним из героев матча, поэтому какие эмоции у тебя после голевого дубля?
- Спасибо за поздравления! Прежде всего я чувствую благодарность за возможность снова выйти на футбольное поле, отличиться двумя забитыми мячами в очень важный для «Шахтера» момент и помочь команде. Поэтому рад как своему личному достижению, так и командной победе.

– Как, по твоему мнению, этот поединок складывался для «Шахтера» и почему получились такие разные по счету таймы?
- Действительно, довольно непростой выдался первый тайм: оппонент был квалифицирован и выставил линию из пяти защитников, что затрудняло нам продвижение мяча и возможность создавать атаки. Важно, что мы держали тот темп, который был нам нужен, также хорошо сыграли во время стандартов - все выполнили персональную опеку и установки тренера. И уже во втором тайме мы сумели непосредственно дожать соперника.

– Вспомним эпизоды, где ты отметился забитыми мячами. Как опишешь их?
– Если не ошибаюсь, наш левый защитник Педро Энрике получил мяч, продвинулся с ним и выполнил пас на Эгиналду, тот также пробежал очень уверенно, после отдал четкую передачу мне на фланг, где я забегал на скорости и сумел убрать оппонента и пробить в правый угол.

Это ты о втором голе, а как насчет первого?
– Оба гола очень похожи.

– Насколько эти голы вообще важны для тебя с точки зрения уверенности?
– Конечно, это очень нужные голы именно в контексте моей уверенности и в целом для командной победы. Думаю, эти забитые мячи помогут мне быть более уверенным в собственных силах и будут способствовать моему развитию в «Шахтере», а также станут важными в нашей борьбе в чемпионате и перед финалом Кубка Украины.

– Бывает такое, что главный тренер команды Марино Пушич может интуитивно почувствовать, кто именно сегодня может забить. Был ли сегодня такой разговор накануне этого матча? Или, может, кто-то другой тебе говорил, что сегодня ты забьешь?
– У меня хорошие разговоры с Крисом ван дер Верденом, одним из помощников Мистера, который всегда меня поддерживает, пытается дать определенные установки. И он всегда подчеркивает, что уверен во мне и чувствует, что я покину поле или с результативными действиями, или с хорошим перформансом. И на этот раз именно так и произошло.

– Какие лично у тебя ожидания от предстоящих майских матчей «Шахтера»?
– Конечно же, прежде всего ожидаю положительного результата. Мы все нацелены на максимально хороший результат для нас, включая финал Кубка Украины и остальные три оставшиеся игры в чемпионате.

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Невертон Шахтер Донецк Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец - Шахтер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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