Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тарануха сильным ударом в ближний угол вывел Оболонь вперед
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 18:40 | Обновлено 03 мая 2025, 19:05
125
0

ВИДЕО. Тарануха сильным ударом в ближний угол вывел Оболонь вперед

Ростислав Тарануха открыл счет в матче

03 мая 2025, 18:40 | Обновлено 03 мая 2025, 19:05
125
0
ВИДЕО. Тарануха сильным ударом в ближний угол вывел Оболонь вперед
ФК Оболонь. Ростислав Тарануха

В субботу, 3 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».

Команды играют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 27-й минуте нападающий гостей Ростислав Тарануха забил сильным ударом в ближний угол.

❗️ ВИДЕО. Тарануха сильным ударом в ближний угол вывел Оболонь вперед

По теме:
ВИДЕО. Как экс-игрок Шахтера принес своей команде титул Чемпионшипа на 90+1
Верес – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер потерял шансы на чемпионство УПЛ
Ростислав Тарануха чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Оболонь Киев видео голов и обзор Верес - Оболонь
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Футбол | 02 мая 2025, 21:07 5
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре

Турецкая пресса восхищается игрой Александра Зубкова

ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
Хоккей | 03 мая 2025, 14:47 136
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии

Украинские хоккеисты теперь зависят от соперников

«Очень нужные голы». Невертон прокомментировал матч с Черноморцем
Футбол | 03.05.2025, 18:26
«Очень нужные голы». Невертон прокомментировал матч с Черноморцем
«Очень нужные голы». Невертон прокомментировал матч с Черноморцем
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Теннис | 03.05.2025, 05:49
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем
Футбол | 03.05.2025, 14:57
Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем
Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
03.05.2025, 00:20
Бокс
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
02.05.2025, 00:30 39
Теннис
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
02.05.2025, 17:06 22
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 1
Бокс
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
03.05.2025, 00:02 2
Футбол
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
02.05.2025, 03:05 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем