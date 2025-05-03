В субботу, 3 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».

Команды играют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

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На 27-й минуте нападающий гостей Ростислав Тарануха забил сильным ударом в ближний угол.

❗️ ВИДЕО. Тарануха сильным ударом в ближний угол вывел Оболонь вперед