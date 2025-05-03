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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 17:53 | Обновлено 03 мая 2025, 17:57
922
0

Шовковский оценил победу в матче УПЛ и сказал, почему не играл Ярмоленко

Киевляне добыли легкую победу в матче чемпионата Украины

03 мая 2025, 17:53 | Обновлено 03 мая 2025, 17:57
922
0
Шовковский оценил победу в матче УПЛ и сказал, почему не играл Ярмоленко
ФК Динамо Киев

Наставник Динамо Александр Шовковский оценил победу 4:0 в матче чемпионата Украины против Ингульца.

«Мы идем к своей цели в УПЛ. И мы настраивались на то, что команды, которые ведут борьбу за выживание, они имеют огромное желание и мотивацию. И нужно было это учитывать. Иногда бывают проблемы, когда накапливается усталость, есть потеря концентрации. И потому хотели с самого старта игры нагнетать темп, понимая, что найдем свои шансы. Так и получилось».

«Михавко? У Тараса после матча с Шахтером повреждение, он не тренировался после столкновения с Эгиналду. Мы решили его поберечь».

«У Андрея Ярмоленко есть определенные проблемы, и мы решили не выпускать его. У нас еще три матча чемпионата и финал Кубка Украины», – сказал Шовковский.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Динамо Александр Шовковский Тарас Михавко
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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