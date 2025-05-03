ВИДЕО. Классный удар Михайленко и 17-й гол Ваната

Динамо в матче чемпионата Украины громит Ингулец во втором тайме, а счет 4:0 сделали Николай Михайленко и Владислав Ванат.

Сперва Михайленко классно пробил в касание, а затем отличился Ванат, который оформил 17-й гол в сезоне УПЛ и продолжает уверенно идти к званию лучшего бомбардира.