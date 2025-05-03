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  4. ВИДЕО. Классный удар Михайленко и 17-й гол Ваната
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 17:02 |
1774
1

ВИДЕО. Классный удар Михайленко и 17-й гол Ваната

Киевляне спокойно громят соперника

03 мая 2025, 17:02 |
1774
1
ВИДЕО. Классный удар Михайленко и 17-й гол Ваната
ФК Динамо Киев

Динамо в матче чемпионата Украины громит Ингулец во втором тайме, а счет 4:0 сделали Николай Михайленко и Владислав Ванат.

Сперва Михайленко классно пробил в касание, а затем отличился Ванат, который оформил 17-й гол в сезоне УПЛ и продолжает уверенно идти к званию лучшего бомбардира.

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Динамо Киев видео Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Динамо Владислав Ванат Николай Михайленко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Burevestnik
вивірений пас від Тимчика на Михайленка!!!  
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