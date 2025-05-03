Украина. Премьер лига03 мая 2025, 17:02 |
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ВИДЕО. Классный удар Михайленко и 17-й гол Ваната
Киевляне спокойно громят соперника
03 мая 2025, 17:02 |
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Динамо в матче чемпионата Украины громит Ингулец во втором тайме, а счет 4:0 сделали Николай Михайленко и Владислав Ванат.
Сперва Михайленко классно пробил в касание, а затем отличился Ванат, который оформил 17-й гол в сезоне УПЛ и продолжает уверенно идти к званию лучшего бомбардира.
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