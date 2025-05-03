Украина. Премьер лига03 мая 2025, 16:32 | Обновлено 03 мая 2025, 16:34
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ВИДЕО. Автогол и классный удар Шапаренко. Динамо забивает в матче УПЛ
Два гола в конце первого тайма
03 мая 2025, 16:32 | Обновлено 03 мая 2025, 16:34
1847
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3 мая в 15:30 начался матч чемпионата Украины по футболу между Ингульцем и Динамо в рамках 27 тура УПЛ.
В конце первого тайма киевляне оформили два гола. Сперва автогол оформил Александр Дихтярук, а после этого классный дальний удар оформил Николай Шапаренко.
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