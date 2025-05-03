Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Автогол и классный удар Шапаренко. Динамо забивает в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 16:32 | Обновлено 03 мая 2025, 16:34
1847
0

ВИДЕО. Автогол и классный удар Шапаренко. Динамо забивает в матче УПЛ

Два гола в конце первого тайма

03 мая 2025, 16:32 | Обновлено 03 мая 2025, 16:34
1847
0
ВИДЕО. Автогол и классный удар Шапаренко. Динамо забивает в матче УПЛ
ФК Динамо Киев

3 мая в 15:30 начался матч чемпионата Украины по футболу между Ингульцем и Динамо в рамках 27 тура УПЛ.

В конце первого тайма киевляне оформили два гола. Сперва автогол оформил Александр Дихтярук, а после этого классный дальний удар оформил Николай Шапаренко.

По теме:
Верес – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шовковский оценил победу в матче УПЛ и сказал, почему не играл Ярмоленко
Два убийственных дуплета. Динамо разгромило Ингулец в Александрии
Динамо Киев Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Динамо Николай Шапаренко Александр Дихтярук видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Хоккей | 03 мая 2025, 06:23 32
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром

Сборная Украины по хоккею находится в шаге от исторического достижения

УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
Бокс | 03 мая 2025, 08:26 3
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»

Александр высказался о своем первом боксерском спарринге

Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем
Футбол | 03.05.2025, 14:57
Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем
Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем
Борьба за ЛЧ обостряется. Астон Вилла взяла важные три очка
Футбол | 03.05.2025, 16:45
Борьба за ЛЧ обостряется. Астон Вилла взяла важные три очка
Борьба за ЛЧ обостряется. Астон Вилла взяла важные три очка
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
Футбол | 03.05.2025, 01:57
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
02.05.2025, 07:55
Хоккей
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
02.05.2025, 21:07 5
Футбол
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
02.05.2025, 03:05 19
Футбол
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
01.05.2025, 18:37
Футбол
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 115
Хоккей
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
02.05.2025, 02:55 16
Хоккей
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
01.05.2025, 21:14 34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем