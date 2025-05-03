ВИДЕО. Автогол и классный удар Шапаренко. Динамо забивает в матче УПЛ

3 мая в 15:30 начался матч чемпионата Украины по футболу между Ингульцем и Динамо в рамках 27 тура УПЛ.

В конце первого тайма киевляне оформили два гола. Сперва автогол оформил Александр Дихтярук, а после этого классный дальний удар оформил Николай Шапаренко.