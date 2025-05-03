Дарья Снигур попробует выиграть одиннадцатый трофей ITF в своей карьере
Украинская теннисистка пробилась в финал хардового турнира ITF W50 в Екла
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) пробилась в финал хардового турнира ITF W50 в Екла, Испания.
23-летняя украинка, получившая первый номер посева, уверенно переиграла в двух сетах четвертую сеяную Амандин Эсс (WTA 282) из Франции. Дарья оформила в течении матча семь брейков, а во втором сете повесила француженке баранку.
Матч продолжался 1 час и 7 минут. Это был второй поединок между теннисистками. Счет – 2:0 в пользу Дарьи.
ITF W50 Екла (Испания). Хард. Полуфинал
Дарья Снигур (Украина) [1] – Амандин Эсс (Франция) [4] – 6:4, 6:0
В поединке за трофей турнира Дарья Снигур встретится с пятой сеяной Армони Тан (WTA 283) из Франции.
Для украинской теннисистки это будет 18-й финал в карьере и второй в этом сезоне. В феврале она уступила в финальном матче на турнире ITF W75 в немецком Альтенкирхене.
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