Дарья Снигур попробует выиграть одиннадцатый трофей ITF в своей карьере

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) пробилась в финал хардового турнира ITF W50 в Екла, Испания.

23-летняя украинка, получившая первый номер посева, уверенно переиграла в двух сетах четвертую сеяную Амандин Эсс (WTA 282) из Франции. Дарья оформила в течении матча семь брейков, а во втором сете повесила француженке баранку.

Матч продолжался 1 час и 7 минут. Это был второй поединок между теннисистками. Счет – 2:0 в пользу Дарьи.

ITF W50 Екла (Испания). Хард. Полуфинал

Дарья Снигур (Украина) [1] – Амандин Эсс (Франция) [4] – 6:4, 6:0

В поединке за трофей турнира Дарья Снигур встретится с пятой сеяной Армони Тан (WTA 283) из Франции.

Для украинской теннисистки это будет 18-й финал в карьере и второй в этом сезоне. В феврале она уступила в финальном матче на турнире ITF W75 в немецком Альтенкирхене.