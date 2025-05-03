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  4. Дарья Снигур попробует выиграть одиннадцатый трофей ITF в своей карьере
ITF
03 мая 2025, 16:42 | Обновлено 03 мая 2025, 16:51
427
3

Дарья Снигур попробует выиграть одиннадцатый трофей ITF в своей карьере

Украинская теннисистка пробилась в финал хардового турнира ITF W50 в Екла

03 мая 2025, 16:42 | Обновлено 03 мая 2025, 16:51
427
3
Дарья Снигур попробует выиграть одиннадцатый трофей ITF в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) пробилась в финал хардового турнира ITF W50 в Екла, Испания.

23-летняя украинка, получившая первый номер посева, уверенно переиграла в двух сетах четвертую сеяную Амандин Эсс (WTA 282) из Франции. Дарья оформила в течении матча семь брейков, а во втором сете повесила француженке баранку.

Матч продолжался 1 час и 7 минут. Это был второй поединок между теннисистками. Счет – 2:0 в пользу Дарьи.

ITF W50 Екла (Испания). Хард. Полуфинал

Дарья Снигур (Украина) [1] – Амандин Эсс (Франция) [4] – 6:4, 6:0

В поединке за трофей турнира Дарья Снигур встретится с пятой сеяной Армони Тан (WTA 283) из Франции.

Для украинской теннисистки это будет 18-й финал в карьере и второй в этом сезоне. В феврале она уступила в финальном матче на турнире ITF W75 в немецком Альтенкирхене.

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Дарья Снигур Амандин Эсс Армони Тан
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 3
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Андрій Заліщук
І Снігур, і Олійникова в фіналі, це чудово!
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+4
NM16071
А Олійникова взагалі грала з трьома, які взагалі не є в першій тисячі рейтингу, лише останні матч з тенісисткою з четвертої сотні. Фінал - з тенісисткою з 5-ї сотні. 
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0
NM16071
Нема чим тішитися. Снігур була перша сіяна, а друга сіяна на 100 рядків нижче у рейтингу. Цікаво, як вона на такі турніри попадає?
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0
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