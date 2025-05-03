Англия03 мая 2025, 16:11 |
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Миколенко в старте. Эвертон и Ипсвич определились с составами на матч АПЛ
Поединок 35-го тура чемпионата Англии состоится 3 мая в 17:00
03 мая 2025, 16:11 |
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3 мая состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Эвертон» и «Ипсвич».
Команды сыграют на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко сыграет с первых минут.
«Эвертон» набрал 38 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Ипсвич» разместился на 18-й позиции, в активе клуба – 21 очко.
Стартовые составы на матч Эвертон – Ипсвич:
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