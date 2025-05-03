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  4. Миколенко в старте. Эвертон и Ипсвич определились с составами на матч АПЛ
Англия
03 мая 2025, 16:11 |
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0

Миколенко в старте. Эвертон и Ипсвич определились с составами на матч АПЛ

Поединок 35-го тура чемпионата Англии состоится 3 мая в 17:00

03 мая 2025, 16:11 |
44
0
Миколенко в старте. Эвертон и Ипсвич определились с составами на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

3 мая состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Эвертон» и «Ипсвич».

Команды сыграют на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко сыграет с первых минут.

«Эвертон» набрал 38 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Ипсвич» разместился на 18-й позиции, в активе клуба – 21 очко.

Стартовые составы на матч Эвертон Ипсвич:

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Ипсвич Виталий Миколенко стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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