Миколенко в старте. Эвертон и Ипсвич определились с составами на матч АПЛ

3 мая состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Эвертон» и «Ипсвич».

Команды сыграют на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко сыграет с первых минут.

«Эвертон» набрал 38 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Ипсвич» разместился на 18-й позиции, в активе клуба – 21 очко.

Стартовые составы на матч Эвертон – Ипсвич: