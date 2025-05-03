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  4. Гаэль Монфис не сыграет на грунтовом Мастерсе в столице Италии
ATP
03 мая 2025, 15:47 | Обновлено 03 мая 2025, 16:50
283
0

Гаэль Монфис не сыграет на грунтовом Мастерсе в столице Италии

Вместо француза на римском Мастерсе сыграет австралиец Ринки Хидзиката

03 мая 2025, 15:47 | Обновлено 03 мая 2025, 16:50
283
0
Гаэль Монфис не сыграет на грунтовом Мастерсе в столице Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис снялся с грунтового турнира ATP 1000 в Риме, Италия.

Вместо француза на римском Мастерсе сыграет австралиец Ринки Хидзиката.

Муж Элины Свитолиной не выигрывал ни одного матча в основной сетке Internazionali d’Italia с 2012 года, когда в первом раунде обыграл Алекса Богомолова со счетом 6:4, 6:1.

Монфис, начавший сезон 2025 года с отличных результатов – победы в Окленде и выхода в 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии, снялся с турнира ATP 1000 в Мадриде еще до выхода на корт во втором раунде.

Результаты Гаэля Монфиса в 2025 году:

  • ATP 250 Брисбен: 2-й раунд
  • ATP 250 Окленд: победа
  • Australian Open: 1/8 финала
  • ATP 500 Дубай: 1-й раунд
  • ATP 1000 Индиан-Уэллс: 3-й раунд
  • ATP 1000 Майами: 1/8 финала
  • ATP 1000 Монте-Карло: 2-й раунд
  • ATP 1000 Мадрид: 2-й раунд (снялся)
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ATP Рим Гаэль Монфис Ринки Хидзиката фото
Вячеслав Кулаковский Источник
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