Гаэль Монфис не сыграет на грунтовом Мастерсе в столице Италии
Вместо француза на римском Мастерсе сыграет австралиец Ринки Хидзиката
Французский теннисист Гаэль Монфис снялся с грунтового турнира ATP 1000 в Риме, Италия.
Вместо француза на римском Мастерсе сыграет австралиец Ринки Хидзиката.
Муж Элины Свитолиной не выигрывал ни одного матча в основной сетке Internazionali d’Italia с 2012 года, когда в первом раунде обыграл Алекса Богомолова со счетом 6:4, 6:1.
Монфис, начавший сезон 2025 года с отличных результатов – победы в Окленде и выхода в 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии, снялся с турнира ATP 1000 в Мадриде еще до выхода на корт во втором раунде.
Результаты Гаэля Монфиса в 2025 году:
- ATP 250 Брисбен: 2-й раунд
- ATP 250 Окленд: победа
- Australian Open: 1/8 финала
- ATP 500 Дубай: 1-й раунд
- ATP 1000 Индиан-Уэллс: 3-й раунд
- ATP 1000 Майами: 1/8 финала
- ATP 1000 Монте-Карло: 2-й раунд
- ATP 1000 Мадрид: 2-й раунд (снялся)
🚨 OFFICIEL ! Après son forfait à Madrid, Gael Monfils déclare également FORFAIT pour le Masters 1000 de Rome avant Roland-Garros. ❌🇫🇷 pic.twitter.com/yIkGgoce7n— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 3, 2025
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