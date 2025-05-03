Анчелотти назвал основную причину проблем Реала в этом сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему мадридский «Реал» показывает в этом сезоне неубедительные результаты – «сливочные» вылетели из Лиги чемпионов и проиграли в финале Кубка Испании.

«Мы значительно улучшили оборону в этом сезоне, но из-за этого потеряли эффективность в атаке», – сказал Карло Анчелотти.

Сейчас мадридский «Реал» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании второе место, имея в активе 72 очка. Подопечные Анчелотти отстают от «Барселоны» на четыре очка.