Дмитрий Кремчанин возглавил список лучших бомбардиров чемпионата U-19

В матче 27-го тура юношеского чемпионата Украины встретились киевское «Динамо» U-19 и «Ингулец» U-19. Киевский клуб одержал победу со счетом 4:0.

В составе «Динамо» дублем отметился Дмитрий Кремчанин. Полузащитник забил на 14-й и 62-й минутах.

Теперь на счету Кремчанина 43 забитых мяча в юношеских чемпионатах. Дмитрий обошел своего одноклубника Матвея Пономаренко (41 гол) и стал лидером в историческом реестре лучших бомбардиров чемпионата U-19. Сезон еще продолжается и Кремчанин может улучшить свой показатель.

Показатели результативности Дмитрия Кремчанина:

2022/2023 - 9 голов

2023/2024 - 13 голов

2024/2025 - 21 гол.

В турнирной таблице чемпионата U-19 «Динамо» занимает первое место. «Шахтер» U-19 отстает от лидера на 4 очка.