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  4. ВИДЕО. Дубль за четыре минуты. Невертон увеличил преимущество Шахтера
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 14:37 | Обновлено 03 мая 2025, 14:45
312
0

ВИДЕО. Дубль за четыре минуты. Невертон увеличил преимущество Шахтера

Донецкий клуб побеждает одесский «Черноморец» в гостевом поединке

03 мая 2025, 14:37 | Обновлено 03 мая 2025, 14:45
312
0
ВИДЕО. Дубль за четыре минуты. Невертон увеличил преимущество Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Невертон

3 мая проходит матч 27- го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».

Команды играют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 71-й и 75-й минутах нападающий «Шахтера» Невертон оформил дубль и увеличил преимущество донецкого клуба – 3:0.

ГОЛ, 0:2! Невертон, 71 мин

ГОЛ, 0:3! Невертон, 75 мин

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Шахтер Донецк Черноморец - Шахтер Невертон видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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