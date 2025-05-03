Украина. Премьер лига03 мая 2025, 14:37 | Обновлено 03 мая 2025, 14:45
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ВИДЕО. Дубль за четыре минуты. Невертон увеличил преимущество Шахтера
Донецкий клуб побеждает одесский «Черноморец» в гостевом поединке
03 мая 2025, 14:37 | Обновлено 03 мая 2025, 14:45
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3 мая проходит матч 27- го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».
Команды играют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 71-й и 75-й минутах нападающий «Шахтера» Невертон оформил дубль и увеличил преимущество донецкого клуба – 3:0.
ГОЛ, 0:2! Невертон, 71 мин
ГОЛ, 0:3! Невертон, 75 мин
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