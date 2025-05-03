ВИДЕО. Дубль за четыре минуты. Невертон увеличил преимущество Шахтера

3 мая проходит матч 27- го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».

Команды играют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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На 71-й и 75-й минутах нападающий «Шахтера» Невертон оформил дубль и увеличил преимущество донецкого клуба – 3:0.

ГОЛ, 0:2! Невертон, 71 мин

ГОЛ, 0:3! Невертон, 75 мин