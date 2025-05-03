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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 14:55 | Обновлено 03 мая 2025, 15:23
108
0

Юбилейный матч. Павел Полегенько провел 150-й поединок в УПЛ

Защитник «Карпат» помог своей команде одержать победу над «Левым Берегом»

03 мая 2025, 14:55 | Обновлено 03 мая 2025, 15:23
108
0
Юбилейный матч. Павел Полегенько провел 150-й поединок в УПЛ
УПЛ. Павел Полегенько

В матче 27-го тура УПЛ «Левый Берег» встретился с «Карпатами». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу львовского клуба.

На 51-й минуте поединка в составе «Карпат» на замену вышел Павел Полегенько. Для футболиста этот матч стал 150-м в УПЛ.

Полегенько является воспитанником киевского «Динамо». Был капитаном команды U-21. Также выступал за «Говерлу», «Зирку», «Мариуполь», «Десну», «Ингулец», ПФК «Львов» и «Зарю».

За «Карпаты» Полегенько выступает с лета 2023 года. В текущем сезоне провел за львовский клуб 19 матчей, в которых забил два мяча.

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Павел Полегенько Левый Берег - Карпаты Левый Берег Киев Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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