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ITF
03 мая 2025, 13:15 | Обновлено 03 мая 2025, 13:22
737
0

Украинская теннисистка поборется за свой первый трофей в сезоне

Александра Олейникова обыграла в двух сетах Ариану Мартинес

03 мая 2025, 13:15 | Обновлено 03 мая 2025, 13:22
737
0
Украинская теннисистка поборется за свой первый трофей в сезоне
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 259) вышла в финал на грунтовом турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

24-летняя украинка, получившая третий номер посева, обыграла в двух сетах Ариану Мартинес (WTA 411) из Испании. Александра без проблем разобралась с испанкой, оформив за матч шесть брейков – по три в каждом из сетов.

Теннисистки провели на корте 1 час и 6 минут. Это был их первый поединок.

ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Грунт. Полуфинал

Александра Олейникова (Украина) [3] – Ариана Мартинес (Испания) [6] – 6:2, 6:1

В решающем поединке за трофей Олейникова сыграет с победителем пары Далила Спитери (Италия, WTA 500) – Лилли Таггер (Австрия, WTA 567).

Для Александры это будет первый финал в этом сезоне.

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ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Александра Олейникова
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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