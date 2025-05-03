Забарный против Зинченко. Стартовые составы на матч Арсенал – Борнмут
Матч 35-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 19:30 по Киеву
В субботу, 3 мая, состоится матч 35-го тура Английской преммьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом».
Встречу примет Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
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Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнет матч со скамьи запасных. Украинский центрбек «Борнмута» Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.
Стартовые составы на матч «Арсенал» – «Борнмут»:
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