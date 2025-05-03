Забарный против Зинченко. Стартовые составы на матч Арсенал – Борнмут

В субботу, 3 мая, состоится матч 35-го тура Английской преммьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом».

Встречу примет Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнет матч со скамьи запасных. Украинский центрбек «Борнмута» Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы на матч «Арсенал» – «Борнмут»: