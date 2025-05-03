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  4. Забарный против Зинченко. Стартовые составы на матч Арсенал – Борнмут
Англия
03 мая 2025, 18:17 |
700
1

Забарный против Зинченко. Стартовые составы на матч Арсенал – Борнмут

Матч 35-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 19:30 по Киеву

03 мая 2025, 18:17 |
700
1
Забарный против Зинченко. Стартовые составы на матч Арсенал – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 3 мая, состоится матч 35-го тура Английской преммьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом».

Встречу примет Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

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Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнет матч со скамьи запасных. Украинский центрбек «Борнмута» Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы на матч «Арсенал» – «Борнмут»:

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Арсенал Лондон Борнмут Арсенал - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы Илья Забарный Александр Зинченко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Fuz1982z
арсенал гамно
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