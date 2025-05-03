Украина. Премьер лига03 мая 2025, 17:10 |
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Стали известны стартовые составы на матч Верес – Оболонь
Матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги начнется в 18:00 по Киеву
03 мая 2025, 17:10 |
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В субботу, 3 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».
Команды встретятся на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Верес» – «Оболонь»:
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