Стали известны стартовые составы на матч Верес – Оболонь

В субботу, 3 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Верес» – «Оболонь»: