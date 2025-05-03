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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 17:10 |
116
0

Стали известны стартовые составы на матч Верес – Оболонь

Матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги начнется в 18:00 по Киеву

03 мая 2025, 17:10 |
116
0
Стали известны стартовые составы на матч Верес – Оболонь
НК Верес. Виталий Дахновский

В субботу, 3 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Верес» – «Оболонь»:

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Верес - Оболонь стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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