Что ждет спонсоров азартных игр в английском футболе

С 2026 года клубы Премьер-лиги добровольно откажутся от размещения логотипов игорных компаний на передней части футболок, что вынуждает операторов искать альтернативные способы рекламы, такие как светодиодные щиты, спонсорство рукавов и международные сделки.

Специалисты считают, что стоимость последних футболочных соглашений возрастет, особенно среди клубов, стремящихся вернуться в Премьер-лигу. При этом бренды будут активнее использовать игроков и клубы в странах с менее строгим регулированием.

Также операторы усиливают сотрудничество с турнирами, как, например, Bet365 с Лигой чемпионов УЕФА, что расширяет охват бренда без прямой привязки к отдельным командам.

Попытки ввести полный запрет на игорную рекламу в футболе отклоняются парламентом. Несмотря на растущую регуляцию и создание независимого футбольного регулятора, глубокие финансовые связи между футболом и игровым сектором делают полный разрыв маловероятным в ближайшем будущем.

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