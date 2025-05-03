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Теннис в Украине
03 мая 2025, 11:59 | Обновлено 03 мая 2025, 12:02
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В Ужгороде прошел юниорский теннисный турнир на грунтовом покрытии

Лидеры посева Втерковский и Билык стали чемпионами турнира

03 мая 2025, 11:59 | Обновлено 03 мая 2025, 12:02
59
0
В Ужгороде прошел юниорский теннисный турнир на грунтовом покрытии
BTU

В Ужгороде завершился юниорский теннисный турнир на грунтовом покрытии категории ITF J60.

Турнир проводился по согласованию между Федерацией тенниса Украины и Международной теннисной федерацией (ITF) в закрытом формате, только для украинских теннисистов.

Результаты финальных матчей в одиночном и парном разрядах

Юноши

Дмитрий Втерковский [1] - Роман Филима [4] – 6:4, 6:3

Артем Караван / Григорий Картавенко [3] - Даниэль Берновский / Андрей Бородатюк [1] – 6:2, 6:2

17-летний Дмитрий Втерковский (Ивано-Франковск) выиграл третий титул ITF Juniors в одиночном разряде (первый в этом сезоне). Это был его первый финал на турнирах ITF Juniors с апреля прошлого года, когда он стал чемпионом на соревнованиях J60 в Айзкраукле (Латвия).

17-летний Артем Караван (Киев) и 16-летний Григорий Картавенко (Харьков) выиграли свой дебютный титул на турнирах ITF Juniors.

Девушки

Дарья Билык [1] - Дарья Медведева [8] – 6:1, 4:6, 6:1

Мария Ткаленко / София Шиманская [2] - Вероника Музыченко / Арина Яцута 7:6 (4), 6:7 (10), 11:9

14-летняя Дарья Билык (Киев) выиграла свой дебютный титул ITF Juniors. По ходу турнира Билык выиграла пять матчей, из которых три – в решающем сете.

15-летняя Мария Ткаленко (Харьков) и 17-летняя София Шиманская (Киев) впервые стали чемпионками турнира ITF Juniors в парном разряде.

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Ужгород юниорский теннис фото
Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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