В Ужгороде прошел юниорский теннисный турнир на грунтовом покрытии

В Ужгороде завершился юниорский теннисный турнир на грунтовом покрытии категории ITF J60.

Турнир проводился по согласованию между Федерацией тенниса Украины и Международной теннисной федерацией (ITF) в закрытом формате, только для украинских теннисистов.



Результаты финальных матчей в одиночном и парном разрядах



Юноши

Дмитрий Втерковский [1] - Роман Филима [4] – 6:4, 6:3

Артем Караван / Григорий Картавенко [3] - Даниэль Берновский / Андрей Бородатюк [1] – 6:2, 6:2



17-летний Дмитрий Втерковский (Ивано-Франковск) выиграл третий титул ITF Juniors в одиночном разряде (первый в этом сезоне). Это был его первый финал на турнирах ITF Juniors с апреля прошлого года, когда он стал чемпионом на соревнованиях J60 в Айзкраукле (Латвия).



17-летний Артем Караван (Киев) и 16-летний Григорий Картавенко (Харьков) выиграли свой дебютный титул на турнирах ITF Juniors.

Девушки

Дарья Билык [1] - Дарья Медведева [8] – 6:1, 4:6, 6:1

Мария Ткаленко / София Шиманская [2] - Вероника Музыченко / Арина Яцута 7:6 (4), 6:7 (10), 11:9



14-летняя Дарья Билык (Киев) выиграла свой дебютный титул ITF Juniors. По ходу турнира Билык выиграла пять матчей, из которых три – в решающем сете.



15-летняя Мария Ткаленко (Харьков) и 17-летняя София Шиманская (Киев) впервые стали чемпионками турнира ITF Juniors в парном разряде.