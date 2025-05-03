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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 11:55 |
394
0

Черноморец и Шахтер определились со стартовыми составами на матч 27-го тура

Команды сыграют 3 мая на стадионе «Черноморец» в Одессе

03 мая 2025, 11:55 |
394
0
Черноморец и Шахтер определились со стартовыми составами на матч 27-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

3 мая состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Наставники команд – Александр Кучер и Марино Пушич – определились со стартовыми составами на этот поединок.

Одесский коллектив занимает 16-е, последнее, место в турнирной таблице. «Шахтер» разместился на третье позиции, в активе клуба – 54 очка.

Стартовые составы на матч Черноморец Шахтер:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Шахтер Донецк Черноморец - Шахтер Марино Пушич Александр Кучер стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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