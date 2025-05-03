Черноморец и Шахтер определились со стартовыми составами на матч 27-го тура

3 мая состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Наставники команд – Александр Кучер и Марино Пушич – определились со стартовыми составами на этот поединок.

Одесский коллектив занимает 16-е, последнее, место в турнирной таблице. «Шахтер» разместился на третье позиции, в активе клуба – 54 очка.

Стартовые составы на матч Черноморец – Шахтер: