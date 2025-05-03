Украина. Премьер лига03 мая 2025, 11:55 |
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Черноморец и Шахтер определились со стартовыми составами на матч 27-го тура
Команды сыграют 3 мая на стадионе «Черноморец» в Одессе
03 мая 2025, 11:55 |
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3 мая состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».
Команды сыграют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Наставники команд – Александр Кучер и Марино Пушич – определились со стартовыми составами на этот поединок.
Одесский коллектив занимает 16-е, последнее, место в турнирной таблице. «Шахтер» разместился на третье позиции, в активе клуба – 54 очка.
Стартовые составы на матч Черноморец – Шахтер:
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