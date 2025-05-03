Турнирная таблица. Спустя 46 лет известный клуб вернулся в Лигу 1 Франции

Футбольный клуб Париж обеспечил себе место в Лиге 1 на следующий сезон, оформив повышение за тур до завершения чемпионата.

В предпоследнем туре Лиги 2 команда Париж сыграла вничью с Мартигом (1:1) и гарантированно обеспечила себе второе место, что позволяет получить прямую путевку в элитный дивизион.

Париж, основанный в 1969 году, последний раз играл в Лиге 1 в сезоне 1978/79. За 46 лет клуб пережил сложные времена, включая утрату профессионального статуса в 1983 году. Возобновление началось с подъема в Лигу 2 в 2015 году, а после прихода инвесторов в 2020 году клуб имеет амбиции. В 2024 году основным владельцем стал Бернар Арно, владелец группы компании Louis Vuitton Moët Hennessy.

После 46 лет отсутствия в элите ФК Париж вернулся в Лигу 1, заняв второе место в Лиге 2. Ранее поднялся в классе Лорьян, а Мец с третьего места будет играть в плей-офф против победителя пары: Дюнкерк против Генгама или Лаваля.

Лига 2. Результаты 33-го тура

Лига 2. Турнирная таблица после 33 из 34 туров