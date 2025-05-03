Коко Гауфф – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Мадриде
3 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (столица Испании) состоится финальный матч.
В поединке за трофей сойдутся Коко Гауфф (США, WTA 4) и Арина Соболенко (WTA 1). Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
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Это будет десятая встреча соперниц. Счет 5:4 в пользу Коко.
Гауфф проведет первый финал в 2025 году. Соболенко поборется за третий трофей в сезоне.
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