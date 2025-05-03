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  4. Коко Гауфф – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 мая 2025, 06:44 |
66
0

Коко Гауфф – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Мадриде

03 мая 2025, 06:44 |
66
0
Коко Гауфф – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

3 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (столица Испании) состоится финальный матч.

В поединке за трофей сойдутся Коко Гауфф (США, WTA 4) и Арина Соболенко (WTA 1). Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

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Это будет десятая встреча соперниц. Счет 5:4 в пользу Коко.

Гауфф проведет первый финал в 2025 году. Соболенко поборется за третий трофей в сезоне.

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Коко Гауфф Арина Соболенко смотреть онлайн WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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