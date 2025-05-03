Коко Гауфф – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (столица Испании) состоится финальный матч.

В поединке за трофей сойдутся Коко Гауфф (США, WTA 4) и Арина Соболенко (WTA 1). Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет десятая встреча соперниц. Счет 5:4 в пользу Коко.

Гауфф проведет первый финал в 2025 году. Соболенко поборется за третий трофей в сезоне.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.