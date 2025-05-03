Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде:

«Свитолину трудно победить, это была очень сложная битва. Но я очень рада выйти в финал.

Она заставляет тебя бороться за каждое очко, чтобы победить ее, нужно играть в свой лучший теннис. А победа над ней придает тебе большую уверенность и означает, что ты в хорошей форме».

Свитолина уступила Соболенко со счетом 3:6, 5:7. В финале Арине будет противостоять четвертая сеяная Коко Гауфф. Решающий поединок в столице Испании состоится 3 мая в 19:30 по Киеву.

Видеообзор матча