Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида
Элина не сумела пробиться в решающий поединок тысячника, уступив Арине в двух сетах
Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде:
«Свитолину трудно победить, это была очень сложная битва. Но я очень рада выйти в финал.
Она заставляет тебя бороться за каждое очко, чтобы победить ее, нужно играть в свой лучший теннис. А победа над ней придает тебе большую уверенность и означает, что ты в хорошей форме».
Свитолина уступила Соболенко со счетом 3:6, 5:7. В финале Арине будет противостоять четвертая сеяная Коко Гауфф. Решающий поединок в столице Испании состоится 3 мая в 19:30 по Киеву.
Видеообзор матча
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