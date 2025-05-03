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  4. Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида
WTA
03 мая 2025, 06:23 |
853
0

Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида

Элина не сумела пробиться в решающий поединок тысячника, уступив Арине в двух сетах

03 мая 2025, 06:23 |
853
0
Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде:

«Свитолину трудно победить, это была очень сложная битва. Но я очень рада выйти в финал.

Она заставляет тебя бороться за каждое очко, чтобы победить ее, нужно играть в свой лучший теннис. А победа над ней придает тебе большую уверенность и означает, что ты в хорошей форме».

Свитолина уступила Соболенко со счетом 3:6, 5:7. В финале Арине будет противостоять четвертая сеяная Коко Гауфф. Решающий поединок в столице Испании состоится 3 мая в 19:30 по Киеву.

Видеообзор матча

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Арина Соболенко Элина Свитолина WTA Мадрид
Даниил Агарков Источник: Punto de Break
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