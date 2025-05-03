Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
WTA
03 мая 2025, 05:49 |
1664
0

Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде

Украину в столице Испании также представили Костюк, Стародубцева, Ястремская и Снигур

03 мая 2025, 05:49 |
1664
0
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

3 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде состоится финальный матч, который начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву.

В поединке за трофей сойдутся Коко Гауфф и Арина Соболенко. Победительница выиграет не только трофей престижных соревнований, но и чек в €985,030. Финалистка будет довольствоваться суммой в €523,870.

В одиночном разряде Мадрида выступили пять украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Дарья Снигур.

Дальше всех из представительниц Украины прошла Свитолина, которая добралась до полуфинала. Заработок Элины составил €291,040.

Костюк сумела переиграть троих соперниц, остановившись в четвертьфинале. Ее призовые – €165,670.

Стародубцева также выступила более чем удачно. Из квалификации Юлия пробилась аж в четвертый круг. Она заработала €90,445.

Ястремская покинула столицу Испании во втором раунде. Даяна забрала с собой €30,895.

Снигур также, как и Стародубцева, начала выступления в квалификации, но преодолеть отбор не вышло. Дарья потерпела поражение в первом же матче и получила €6,270.

В парном разряде Мадрида из украинок сыграли сестры Киченок Людмила и Надежда, но в разных дуэтах. Надежда вместе с Сюй Ифань проиграла во втором раунде. На двоих украинско-китайский тандем получил €30,540 (€15,270 каждая).

А Людмила в одной паре с Софией Кенин сумела дойти до четвертьфинала. Киченок и Кенин получили по €28,475.

По теме:
ВИДЕО. Виннер Свитолиной претендует на звание лучшего удара месяца
Коко Гауфф – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коко Гауфф – Арина Соболенко. Прогноз на финал турнира WTA 1000 в Мадриде
WTA Мадрид призовые Элина Свитолина Марта Костюк Юлия Стародубцева Даяна Ястремская Дарья Снигур Людмила Киченок Надежда Киченок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Снукер | 02 мая 2025, 14:55 5
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору

Чжао Синьтун заставил 7-кратного чемпиона сидеть на стуле всю вторую сессию

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 02 мая 2025, 08:15 0
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)

Команда сыграет в Дивизионе 1A

Флик принял решение по трансферу Неймара
Футбол | 02.05.2025, 14:25
Флик принял решение по трансферу Неймара
Флик принял решение по трансферу Неймара
Стали известны финалисты турнира АТР 1000 в Мадриде
Теннис | 03.05.2025, 06:13
Стали известны финалисты турнира АТР 1000 в Мадриде
Стали известны финалисты турнира АТР 1000 в Мадриде
Ронни сенсационно вылетел. Чжао Синьтун разгромил легенду в полуфинале ЧМ
Снукер | 02.05.2025, 23:23
Ронни сенсационно вылетел. Чжао Синьтун разгромил легенду в полуфинале ЧМ
Ронни сенсационно вылетел. Чжао Синьтун разгромил легенду в полуфинале ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
02.05.2025, 00:30 39
Теннис
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
02.05.2025, 02:55 16
Хоккей
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
01.05.2025, 21:14 34
Теннис
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
02.05.2025, 03:05 19
Футбол
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
02.05.2025, 07:47 2
Футбол
Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
01.05.2025, 07:35 4
Бокс
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем