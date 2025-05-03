Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Украину в столице Испании также представили Костюк, Стародубцева, Ястремская и Снигур
3 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде состоится финальный матч, который начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву.
В поединке за трофей сойдутся Коко Гауфф и Арина Соболенко. Победительница выиграет не только трофей престижных соревнований, но и чек в €985,030. Финалистка будет довольствоваться суммой в €523,870.
В одиночном разряде Мадрида выступили пять украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Дарья Снигур.
Дальше всех из представительниц Украины прошла Свитолина, которая добралась до полуфинала. Заработок Элины составил €291,040.
Костюк сумела переиграть троих соперниц, остановившись в четвертьфинале. Ее призовые – €165,670.
Стародубцева также выступила более чем удачно. Из квалификации Юлия пробилась аж в четвертый круг. Она заработала €90,445.
Ястремская покинула столицу Испании во втором раунде. Даяна забрала с собой €30,895.
Снигур также, как и Стародубцева, начала выступления в квалификации, но преодолеть отбор не вышло. Дарья потерпела поражение в первом же матче и получила €6,270.
В парном разряде Мадрида из украинок сыграли сестры Киченок Людмила и Надежда, но в разных дуэтах. Надежда вместе с Сюй Ифань проиграла во втором раунде. На двоих украинско-китайский тандем получил €30,540 (€15,270 каждая).
А Людмила в одной паре с Софией Кенин сумела дойти до четвертьфинала. Киченок и Кенин получили по €28,475.
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