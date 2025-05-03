СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 3 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:00 Черноморец – Шахтера
15:30 Ингулец – Динамо Киев
19:30 Арсенал – Борнмут
22:00 Вальядолид – Барселона
КИБЕРСПОРТ
17:00 FALCONS – MOUZ
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