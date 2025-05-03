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03 мая 2025, 05:27 | Обновлено 03 мая 2025, 05:49
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

03 мая 2025, 05:27 | Обновлено 03 мая 2025, 05:49
16
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая
ФК Динамо Киев

В субботу, 3 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Черноморец – Шахтера

Ggbet 18.00 – 7.45 – 1.19

15:30 Ингулец – Динамо Киев

Ggbet 13.00 – 5.85 – 1.27

19:30 Арсенал – Борнмут

Ggbet 2.14 – 3.62 – 3.55

22:00 Вальядолид – Барселона

Ggbet 15.50 – 9.00 – 1.19

КИБЕРСПОРТ

17:00 FALCONS – MOUZ

Ggbet 1.71 – 2.17

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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