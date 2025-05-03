СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая

В субботу, 3 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Черноморец – Шахтера

18.00 – 7.45 – 1.19

15:30 Ингулец – Динамо Киев

13.00 – 5.85 – 1.27

19:30 Арсенал – Борнмут

2.14 – 3.62 – 3.55

22:00 Вальядолид – Барселона

15.50 – 9.00 – 1.19

КИБЕРСПОРТ

17:00 FALCONS – MOUZ

1.71 – 2.17

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