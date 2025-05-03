Кто рассудит матчи Динамо и Шахтера? Назначения судей на уик-энд УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матчи 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 27-го тура проходят с 2 по 4 мая.

Дмитрий Панчишин из Харькова назначен на матч между командами Ингулец и Динамо.

Роман Блавацкий из Львова будет работать на поединке Черноморца и Шахтера.

Судейские назначения на 27-й тур УПЛ