Украина. Премьер лига03 мая 2025, 06:01 | Обновлено 03 мая 2025, 06:37
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Кто рассудит матчи Динамо и Шахтера? Назначения судей на уик-энд УПЛ
Определены судейские бригады на матчи 27-го тура Украинской Премьер-лиги
03 мая 2025, 06:01 | Обновлено 03 мая 2025, 06:37
157
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.
Определены судейские бригады на матчи 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 27-го тура проходят с 2 по 4 мая.
Дмитрий Панчишин из Харькова назначен на матч между командами Ингулец и Динамо.
Роман Блавацкий из Львова будет работать на поединке Черноморца и Шахтера.
Судейские назначения на 27-й тур УПЛ
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