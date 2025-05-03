Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто рассудит матчи Динамо и Шахтера? Назначения судей на уик-энд УПЛ
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 06:01 | Обновлено 03 мая 2025, 06:37
157
0

Кто рассудит матчи Динамо и Шахтера? Назначения судей на уик-энд УПЛ

Определены судейские бригады на матчи 27-го тура Украинской Премьер-лиги

03 мая 2025, 06:01 | Обновлено 03 мая 2025, 06:37
157
0
Кто рассудит матчи Динамо и Шахтера? Назначения судей на уик-энд УПЛ
УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матчи 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 27-го тура проходят с 2 по 4 мая.

Дмитрий Панчишин из Харькова назначен на матч между командами Ингулец и Динамо.

Роман Блавацкий из Львова будет работать на поединке Черноморца и Шахтера.

Судейские назначения на 27-й тур УПЛ

По теме:
Ингулец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
МАЛЫШЕВ: «Шахтер пропустил первым. Но это футбол, такое случается»
Черноморец Одесса – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ
судейские назначения Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Комитет арбитров УАФ Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев Дмитрий Панчишин Роман Блавацкий
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Футбол | 02 мая 2025, 08:27 10
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо

Андрей проведет срочный разговор с испанцем, а затем определится с будущим

Дюбуа признался, за что толкнул и обозвал Усика на битве взглядов
Бокс | 02 мая 2025, 09:03 4
Дюбуа признался, за что толкнул и обозвал Усика на битве взглядов
Дюбуа признался, за что толкнул и обозвал Усика на битве взглядов

Даниэль утверждает, что ничего не боится

Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Снукер | 02.05.2025, 14:55
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Арсенал – Борнмут. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Футбол | 03.05.2025, 07:00
Арсенал – Борнмут. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Арсенал – Борнмут. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Все решил Кевин. Ман Сити переиграл Вулвз и вышел на третье место в АПЛ
Футбол | 02.05.2025, 23:59
Все решил Кевин. Ман Сити переиграл Вулвз и вышел на третье место в АПЛ
Все решил Кевин. Ман Сити переиграл Вулвз и вышел на третье место в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 2
Футбол
Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
01.05.2025, 07:35 4
Бокс
Флик принял решение по трансферу Неймара
Флик принял решение по трансферу Неймара
02.05.2025, 14:25 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
02.05.2025, 02:55 16
Хоккей
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
02.05.2025, 03:05 19
Футбол
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 7
Футбол
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
01.05.2025, 11:22 3
Бокс
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем