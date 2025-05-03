Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович снова вместе
Другие новости
03 мая 2025, 00:38 |
232
0

ФОТО. Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович снова вместе

Звездная пара помирилась

03 мая 2025, 00:38 |
232
0
ФОТО. Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович снова вместе
Instagram. Бастиан Швайштайгер и Ана Иванович

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер могут снова быть вместе.

После новостей о распаде их семьи в середине апреля появились слухи о романе Швайнштайгера с экранной партнершей Эстер.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Однако его последний выход на публику, где он продемонстрировал обручальное кольцо во время презентации трофея Лиги чемпионов, может свидетельствовать о перемирии.

Ана и Бастиан вместе с 2014 года, а в 2016 году поженились в Венеции. У них трое сыновей: Лука, Леон и Тео.

По теме:
ВИДЕО. Экс-жена Пятова впечатлила всех в полупрозрачном наряде
ФОТО. У вратаря одного из клубов УПЛ фантастически красивая девушка
ФОТО. Легенда футбола встречается с девушкой, которая младше его на 38 лет
фото Бастиан Швайнштайгер Ана Иванович lifestyle
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ может уволить главного тренера после окончания сезона
Футбол | 02 мая 2025, 22:57 3
Клуб УПЛ может уволить главного тренера после окончания сезона
Клуб УПЛ может уволить главного тренера после окончания сезона

На место Младена Бартуловича претендуют два специалиста

ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
Хоккей | 02 мая 2025, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица

Осталось провести один тур

Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Футбол | 02.05.2025, 08:27
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Андрей ПЯТОВ: «Очень тяжелые ощущения. Больше думали о безопасности семей»
Футбол | 02.05.2025, 19:21
Андрей ПЯТОВ: «Очень тяжелые ощущения. Больше думали о безопасности семей»
Андрей ПЯТОВ: «Очень тяжелые ощущения. Больше думали о безопасности семей»
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Хоккей | 02.05.2025, 06:35
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 2
Футбол
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
02.05.2025, 03:05 19
Футбол
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Как они могли с ним так поступить?»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Как они могли с ним так поступить?»
01.05.2025, 08:57
Бокс
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
01.05.2025, 08:26 5
Футбол
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
01.05.2025, 11:22 3
Бокс
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 7
Футбол
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем