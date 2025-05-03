ФОТО. Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович снова вместе

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер могут снова быть вместе.

После новостей о распаде их семьи в середине апреля появились слухи о романе Швайнштайгера с экранной партнершей Эстер.

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Однако его последний выход на публику, где он продемонстрировал обручальное кольцо во время презентации трофея Лиги чемпионов, может свидетельствовать о перемирии.

Ана и Бастиан вместе с 2014 года, а в 2016 году поженились в Венеции. У них трое сыновей: Лука, Леон и Тео.