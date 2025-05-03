ФОТО. У вратаря одного из клубов УПЛ фантастически красивая девушка

Натали, девушка голкипера львовского «Руха» Дмитрия Ледвия, привлекает внимание не только интеллектом, но и внешним видом.

В соцсетях красавица появилась в розовом топе, подчеркнув подтянутую фигуру.

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Брюнетка учится на архитектора в Львовской политехнике и регулярно публикует фото с учебными проектами.

Несмотря на то, что Ледвий потерял место в основном составе «Руха» в последних турах УПЛ, его избранница остаётся заметной фигурой на трибунах «Арены Львов».