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03 мая 2025, 00:12 |
573
1

ФОТО. У вратаря одного из клубов УПЛ фантастически красивая девушка

Девушка Дмитрия Ледвия ещё та красавица

03 мая 2025, 00:12 |
573
1
ФОТО. У вратаря одного из клубов УПЛ фантастически красивая девушка
Instagram. Натали, девушка Дмитрия Ледвия

Натали, девушка голкипера львовского «Руха» Дмитрия Ледвия, привлекает внимание не только интеллектом, но и внешним видом.

В соцсетях красавица появилась в розовом топе, подчеркнув подтянутую фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Брюнетка учится на архитектора в Львовской политехнике и регулярно публикует фото с учебными проектами.

Несмотря на то, что Ледвий потерял место в основном составе «Руха» в последних турах УПЛ, его избранница остаётся заметной фигурой на трибунах «Арены Львов».

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фото Рух Львов lifestyle девушки Дмитрий Ледвий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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IronValdemar
Це що рубрика для дрочерів? Якщо я захочу подивтись на сосок, то зайду на порнхаб.
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